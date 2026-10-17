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Laure Boulleau veut de l'amour et moins de haine

TV
parClaude Dautel
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Ancienne joueuse et consultante vedette de Canal+, Laure Boulleau a réalisé un documentaire pour la chaîne cryptée sur le thème de la violence dans le football. L'occasion pour elle de faire le tour de tout ce qui pollue la vie du ballon rond.
« Et si on se calmait ? ». Dimanche soir, Canal+ diffusera le documentaire réalisé par Laure Boulleau et Louis Villers sur le thème de la violence sous toutes ses formes dans le football. Que ce soit chez les amateurs ou chez les professionnels, le sport le plus populaire engendre de plus en plus de violence, sur et autour des terrains, et les réseaux sociaux alimentent souvent cette haine. L'ancienne joueuse, qui est devenue l'une des figures du football sur Canal+ le sait mieux que quiconque car elle est régulièrement la cible d'insultes sur X (anciennement Twitter), ou sur d'autres réseaux. Consciente de l'importance que chacun doit avoir dans ce combat contre la violence, Laure Boulleau lance un appel afin que chacun retrouve la raison.

Laure Boulleau appelle au calme

La consultante de Canal+ en a bien conscience, tout le monde doit donner l'exemple, y compris les journalistes, les intervenants et les influenceurs. « C'est une prise de conscience qu'on doit tous avoir sur la façon dont on parle de football. Dire d'un joueur qu'il est un tocard ou une merde, ce n'est pas possible. Jamais je n'insulterai un coach ou un footballeur pour faire du buzz. Nous devons, nous aussi, être exemplaires dans les médias parce que tout est relayé sur les réseaux sociaux et, derrière, les gens vont se dire que c'est normal de parler comme cela après une contre-performance. On peut très bien dénoncer les choses en faisant attention aux mots qu'on utilise. On marche un peu sur la tête parfois », avoue, dans un entretien accordé à L'Equipe, Laure Boulleau.
Et cette dernière de constater que certains parents hésitent désormais à inscrire leurs enfants dans les écoles de football, tant les soucis de comportement commencent de bonne heure. Il est vrai que dans une société violente, on voit mal comment le football pourrait y échapper, mais avec ce documentaire l'ancienne joueuse du PSG veut apporter sa pierre à l'édifice.
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Il y a des la violence dans tous les stades. Que ce soit Sainte, l'OM, Nice, l'OL, etc... Mais ce n'est pas en disant juste cela que cela va calmer les choses. Non, il faut agir et ce dans TOUS les stades. Qu'on commence par Lyon ou Marseille ou Strasbourg ou ailleurs on s'en fiche, il faut faire un ménage intégral. Je n'étais pas fan du plan Leproux à l' époque, mais force est de constater que ça marche. Stop au racisme et à la violence ! Tel doit être le lot d'ordre partout !

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Précisez juste que ce n'est pas la décision du gamin mais de ses parents et surtout son père qui est une véritable plaie. Il ne pense pas à son fils mais à son compte en banque.

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Qu'il s'occupe de son quartier lui Bien sur , on va enlever des points au club pour 3 pelés et un tondu de droite dans les tribunes de l'OL On fera aussi la même chose pour les gauchistes de l'OM qui caillassent les bus depuis 30 ans Pourquoi pas aller voir à Nice, et beaucoup d'autres clubs On va même s'occuper de son groupe LFI qui n'est pas net non plus

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Du coup le Rn doit demander la dissolution de tous les groupes d'extreme gauche ... ca va en faire des groupes en moins car la on est sur du 10 pour 1 ... On l'entend pas quand les extremistres de gauche marseillais caillassent les bus lyonnais avec des boules de petanques ... etonnant

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