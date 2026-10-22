Droits TV de la Ligue 1, un favori se détache

La Ligue a décidé de remettre très rapidement en vente les droits de la Ligue 1, espérant avoir une grosse offre qui réglerait le problème des revenus des clubs tricolores. Un candidat se détache.

Coup de bluff ou réel intérêt pour un rachat spectaculaire ? Avec Vincent Labrune, difficile de savoir mais le président de la LFP a assuré que, si les droits TV avaient été rapidement remis en vente pour le mois de novembre, c’est parce qu’il y avait un intérêt vif et prononcé pour le championnat de France. Ligue 1+ ne donne pas satisfaction malgré sa couverture éditoriale de qualité, puisque les abonnements ne décollent pas et n’assurent pas des revenus majeurs aux clubs.

L’idée de retrouver un diffuseur capable de tout gérer, ou de diffuser la Ligue 1 sur ses canaux, a donc très rapidement fait son chemin. Il se murmure que les clubs, voyant le fond de réserve s’épuiser, et les versements diminuer dans quelques mois, ont mis la pression pour retenter leur chance dans le grand Loto de l’appel d’offres.

Disney+ en favori ?

La Ligue assure avoir des candidats crédibles. On peut néanmoins déjà écarter DAZN, qui vient de jeter l’éponge il y a un an, et Canal+, toujours en très grand froid avec la Ligue. BeIN Sports, qui a rendu son dernier match diffusé, ne devrait pas se proposer, surtout que la chaine qatarie est en partenariat avec Canal+.

Il faut donc se pencher du côté de nouveaux acteurs, même s’il est difficile de percevoir la grande bataille annoncée par Vincent Labrune. En effet, selon les informations de Le Dépêche du Midi, Netflix ne vise pas forcément d’acheter les droits d’un championnat, alors qu’il préfère les gros événements ponctuels, de type NFL ou certains matchs de Coupe du monde pour 2030, en attendant une entrée pour quelques affiches de Coupe du monde au cas par cas.

Le mieux est donc de se tourner vers deux nouveaux acteurs. La plateforme Apple TV, qui n’est pas très connue en France, diffuse la MLS et pourrait frapper un grand coup en signant avec la Ligue pour le championnat de France. La firme américaine en a les moyens, et a déjà contacté la LFP à deux reprises pour des droits par le passé, en France comme à l’international. Mais la chaine qui a le plus le profil d’un futur diffuseur semble être Disney+, qui a récemment racheté les droits de la Liga, et rêve de s’implanter durablement en France. Un nouveau diffuseur est en tout cas fortement pressenti, et les droits de la Ligue 1 seront en tout cas donné à la première chaine qui mettra 250 millions d’euros sur la table.