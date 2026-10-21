TV : De retour en force, la Ligue 1 vise le jackpot

c est toujours mieux que ton gourou. ou l antisemite, le debile profond le dealer, le frappeur de femme, le fiché S. encore? blaireau
Pour une rupture des ligaments croisés ? Ce serait un miracle.
C'est rare quand même des reprises aussi rapides au haut niveau. C'est plutôt pour le début de la saison suivante qu'il devrait être rétabli. Bonne chance à lui, en tout cas !
La réponse est dans le texte.. SI lyon est accord !! Allez Next. Encore un post inutile
La question est quel club est assez c** pour mettre de l’argent et un gros salaire sur les kondogbia et maupay surtout que Genesio continue d’exposer leur médiocrité en les faisant jouer
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🔴 Le Conseil d'Administration de la LFP a validé, ce mercredi matin, le lancement d'un appel d'offres pour la période 2027-2032 de la diffusion de la Ligue 1. L'appel d'offres se déroulera du 3 novembre au 7 décembre 2026. @RMCsport