Ligue 1

TV : De retour en force, la Ligue 1 vise le jackpot

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parEric Bethsy
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Comme pressenti, la Ligue de Football Professionnel va bien anticiper le prochain appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1. Le président Vincent Labrune assure que le contexte actuel est plus favorable grâce à la nouvelle popularité du championnat français.
C’est confirmé, les droits TV de la Ligue 1 sont remis sur le marché. Le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel a validé ce mercredi le lancement d’un appel d’offres pour la période 2027-2032. Les parties intéressées pourront transmettre leur proposition entre le 3 novembre et le 7 décembre. Ce qui n’était pourtant pas l’agenda initialement prévu.
L’instance avait d’abord décidé de vendre les droits TV dans deux ans. Mais à l’initiative du directeur général de LFP Medias Olivier Bramly, les dirigeants du foot français ont préféré anticiper la vente. Le président Vincent Labrune a en effet expliqué à l’AFP que la nouvelle popularité du championnat rendait cette période plus avantageuse. « Cette décision intervient dans un contexte nouveau, s’est justifié l’ancien patron de l’Olympique de Marseille. Depuis plusieurs mois, nous avons reçu un certain nombre de marques d’intérêt concrètes de la part de différents acteurs. Pour la première fois depuis longtemps, le football français est en position de choisir son avenir. »

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« Le lancement de Ligue 1+ nous a permis de retrouver cette liberté et d’aborder cette nouvelle étape avec sérénité, a ajouté Vincent Labrune. En effet, la Ligue 1 est attractive et le calendrier de cet appel d’offres nous semble bien plus favorable que par le passé pour susciter l’intérêt des principaux acteurs du marché. » Manifestement, la Ligue de Football Professionnel a été sollicitée par des diffuseurs. On ignore leur identité, mais de nouveaux acteurs comme la plateforme Disney+, qui a récemment acheté les droits TV de la Liga en France, pourraient bien débarquer.
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