L2 : L'ASSE demande un cadeau pour monter

Nettement battue par Troyes ce samedi en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est en mauvaise posture à deux journées de la fin. Troisième avec un point de retard sur Le Mans, l’ASSE n’a plus son destin entre ses mains et rêve d'un cadeau de Reims à la prochaine journée.

L’AS Saint-Etienne a perdu l’un des matchs importants de cette saison. Les Verts recevaient Troyes ce samedi dans un Geoffroy-Guichard bouillant. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les hommes de Philippe Montanier. Largement battu 3-0, l’ ASSE a dit adieu au titre et laisse les Aubois valider leur montée en Ligue 1 pour la saison prochaine. Avec cette lourde défaite, le club du Forez laisse la deuxième place du classement au promu Le Mans. Désormais un point sépare les deux formations à deux journées de la fin à la faveur des Sarthois. Avec trois buts encaissés, la différence de buts n’est plus à la faveur de l’ASSE (+17 pour les deux équipes).

L’ASSE espère que Le Mans va se manquer

Une défaite qui fait mal à la tête des Stéphanois qui espèrent dorénavant un faux-pas des Manceaux. « Bien sûr qu’on y croit encore. Le Mans a aussi un gros match la semaine prochaine. On sait qu’on doit gagner nos deux matches, et on verra ce qui se passe. Si on gagne nos deux matches, on aura une grande chance de monter. Et s’il faut passer par les play-offs, on est prêts. Il faut gagner les deux prochains matches, il n’y a pas d’autre choix et on va se préparer pour cela, » explique Abdoulaye Kanté au micro d’ICI Saint-Etienne Loire après la rencontre.

Samedi prochain, Le Mans reçoit le Stade de Reims dans un choc de haut de tableau tandis que Saint-Etienne aura un déplacement périlleux à Rodez. Lors de la dernière journée, les hommes de Patrick Videira seront en Corse pour un déplacement à Bastia qui doit encore gagner pour sa survie. L’ASSE doit donc espérer une contre-performance du Mans pour ne pas disputer les barrages et assurer une montée directe en Ligue 1.