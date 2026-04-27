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L2 : L'ASSE demande un cadeau pour monter

ASSE27 avr. , 9:00
parNathan Hanini
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Nettement battue par Troyes ce samedi en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est en mauvaise posture à deux journées de la fin. Troisième avec un point de retard sur Le Mans, l’ASSE n’a plus son destin entre ses mains et rêve d'un cadeau de Reims à la prochaine journée.
L’AS Saint-Etienne a perdu l’un des matchs importants de cette saison. Les Verts recevaient Troyes ce samedi dans un Geoffroy-Guichard bouillant. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les hommes de Philippe Montanier. Largement battu 3-0, l’ASSE a dit adieu au titre et laisse les Aubois valider leur montée en Ligue 1 pour la saison prochaine. Avec cette lourde défaite, le club du Forez laisse la deuxième place du classement au promu Le Mans. Désormais un point sépare les deux formations à deux journées de la fin à la faveur des Sarthois. Avec trois buts encaissés, la différence de buts n’est plus à la faveur de l’ASSE (+17 pour les deux équipes).

L’ASSE espère que Le Mans va se manquer

Une défaite qui fait mal à la tête des Stéphanois qui espèrent dorénavant un faux-pas des Manceaux. « Bien sûr qu’on y croit encore. Le Mans a aussi un gros match la semaine prochaine. On sait qu’on doit gagner nos deux matches, et on verra ce qui se passe. Si on gagne nos deux matches, on aura une grande chance de monter. Et s’il faut passer par les play-offs, on est prêts. Il faut gagner les deux prochains matches, il n’y a pas d’autre choix et on va se préparer pour cela, » explique Abdoulaye Kanté au micro d’ICI Saint-Etienne Loire après la rencontre.
Samedi prochain, Le Mans reçoit le Stade de Reims dans un choc de haut de tableau tandis que Saint-Etienne aura un déplacement périlleux à Rodez. Lors de la dernière journée, les hommes de Patrick Videira seront en Corse pour un déplacement à Bastia qui doit encore gagner pour sa survie. L’ASSE doit donc espérer une contre-performance du Mans pour ne pas disputer les barrages et assurer une montée directe en Ligue 1.

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Derniers commentaires

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

A côté de toi, tout le monde est un génie.^^

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars qui est décisif 16 fois en a peine 4 mois , on peut considérer qu'il cartonne non ? Oui 16 fois car le peno provoqué n'est pas comptabilisé et la frappe côté gche repoussé par le gardien et avec Tolisso qui pousse le ballon dans la cage non plus mais c'est lui qui est à l'origine du but Et il faut imaginer que si on est en LDC , il aura sûrement 2 ou 3 coéquipiers encore meilleurs autour de lui à la place de Yaremchuk Tessman et AMN, voir .... Tagliafico et Abner donc....

OL : Endrick prolongé, il répond

Si on peut il faut le prolonger. Ça reste un vrai danger en attaque

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars décisif 16 fois en 4 mois (Oui 16 et non 14 , puisque sa frappe côté gche détournée par le gardien n'est pas considérée comme une passe D mais c'en est une et un peno provoqué)

OL : Endrick prolongé, il répond

Il faut l'imaginer avec un ou deux autres équipiers autour de lui la saison prochaine, sûrement un peu meilleurs , si on est en LDC Et un gars qui est décisif 16 fois en 4 mois....ça va ....on peut lui pardonner ses qques défauts Et je dis 16 fois parce que la semaine précédente il donne un ballon qui n'est pas considéré comme une passe D, sur sa frappe côté gche, donc n'est pas comptabilisée et il a aussi provoqué un peno Donc 16 fois décisif et non 14

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
63302037603228
3
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4
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57311768483216
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533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
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343197152643-17
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Le Havre
3131613122942-13
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Nice
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Auxerre
2531510162742-15
17
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18
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