ASSE : Le discours étonnant de Cathro sur Geoffroy-Guichard

L'AS Saint-Étienne reçoit le FC Nantes ce samedi en Ligue 1. Ian Cathro attend du bruit dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, même s'il ne semble pas en faire toute une affaire.

L' ASSE rêve de retrouver la Ligue 1 dans quelques mois et se donne les moyens d'y parvenir. Les hommes de Ian Cathro sont solidement installés en tête de la Ligue 2 et veulent continuer à creuser l'écart sur leurs poursuivants. Cela passera par une victoire à domicile face au FC Nantes, ce samedi soir. L'AS Saint-Étienne pourra compter sur le soutien de ses fidèles supporters pour tenter de prendre les trois points. Mais les Verts ne veulent rien laisser au hasard : avec ou sans leurs supporters, la concentration reste la même.

Cathro met de côté Geoffroy-Guichard

Ces dernières heures, devant la presse, l'entraîneur écossais de Saint-Étienne a livré une réponse assez surprenante lorsqu'il a été interrogé sur l'importance de Geoffroy-Guichard pour ses joueurs :

« Est-ce que le Chaudron transcende mes joueurs ? La réponse la plus naturelle serait certainement de vous répondre oui. En ce qui concerne la concentration et la compréhension des joueurs par rapport à ce qu'ils doivent faire, je pense en revanche qu'il n'y a pas vraiment d'effet.

Il y a certainement un peu plus d'adrénaline et un cœur qui bat plus vite, c'est tout à fait normal. Mais si je me souviens des rencontres disputées avec nos kops fermés, même si je préfère naturellement qu'ils soient pleins, je ne pense pas que cela ait créé de véritable différence dans la manière dont mes joueurs se sont sentis prêts pour la rencontre. Je les ai sentis vraiment engagés et nous avons livré de très grosses prestations. »

L'ASSE est plus que jamais en mission. La montée dans l'élite se rapproche après ce très bon début de saison. Les Verts devront toutefois éviter de tout gâcher, et Cathro sait que l'équilibre est souvent précaire à Saint-Étienne. Une victoire face au FC Nantes enverrait en tout cas un nouveau signal à la concurrence, d'autant que les Canaris comptent bien jouer les trouble-fêtes sur la pelouse stéphanoise.