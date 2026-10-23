L'ASSE écarte ses supporters et s'explique
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L'ASSE écarte ses supporters et s'explique

ASSE
parClaude Dautel
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C'est une nouveauté, et elle ne fait pas le bonheur des supporters de l'ASSE, Ian Cathro a demandé et obtenu que toutes les séances d'entraînement des Verts se déroulent à huis-clos. L'entraîneur stéphanois s'est expliqué.
Pendant les vacances, de très nombreux fans stéphanois venaient avec leurs enfants pour assister aux entraînements des Verts. Tout cela se déroulait généralement dans une ambiance conviviale, même si dans le passé, cela avait parfois chauffé quand les résultats sportifs n'étaient pas à la hauteur. Cependant, ce n'est pas le cas cette année, alors même que l'équipe dirigée par Ian Cathro domine sans partage la Ligue 2. Pourtant, ce dernier a décidé que désormais la totalité des entraînements allait se dérouler à huis-clos, ce qui a forcément contrarié les supporters stéphanois. A la veille de la réception du FC Nantes dans un stade Geoffroy-Guichard qui sera en ébullition, l'entraîneur écossais de l'AS Saint-Etienne a précisé les raisons qui l'avaient poussé à fermer les portes du centre d'entraînement au public.

L'ASSE doit trouver une solution

Ian Cathro n'a aucun mal à justifier sa décision, même s'il admet qu'il faudrait trouver une solution pour que l'ASSE reste proche de ses supporters en dehors des matchs. « Il y a plusieurs raisons. On a besoin de travailler au calme et dans la discrétion. Je ne veux pas qu’on se coupe de nos supporters, il nous faut juste de la discrétion pour travailler, pour préparer les rencontres qui nous attendent. Néanmoins, on veut essayer de trouver une nouvelle voie de créer cet engagement avec les supporters, ce sera certainement le cas dans les semaines à venir, avec une meilleure expérience pour les supporters, dans de meilleures conditions. On travaille sur le sujet depuis plusieurs semaines là-dessus », a expliqué, dans des propos rapportés par le site EVCT, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne sans en dire plus sur cette idée.
Depuis le début de la saison de Ligue 2, seules quatre séances d'entraînement ont été ouvertes au public. Et alors que les enfants sont en vacances, nombreuses sont les familles à regretter de ne pas venir voir les footballeurs stéphanois au centre sportif Robert-Herbin.
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