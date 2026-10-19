William Saliba au PSG, coup de folie à 90 millions d'euros

Le PSG pourrait décider de recruter un nouveau défenseur central l’été prochain. Le club de la capitale a notamment des vues sur William Saliba, titulaire indiscutable du côté d'Arsenal.

Le Paris Saint-Germain ne serait pas totalement satisfait de la profondeur de son effectif. L’été dernier, les champions d’Europe ont décidé de renforcer leur secteur défensif avec l’arrivée de Lucas Digne. Mais pour le moment, l’ancien joueur d’Aston Villa peine à convaincre. C’est également le cas d’autres éléments du secteur défensif, comme Illia Zabarnyi. L’international ukrainien pourrait ainsi être sacrifié l’été prochain. En cas de départ de Zabarnyi, le PSG saurait déjà sur quelle star miser pour renforcer sa défense centrale.

Saliba, prochaine star française du PSG ?

Selon les informations d’El Nacional, les dirigeants parisiens préparerent en effet une offre de 90 millions d’euros à Arsenal pour s’attacher les services de William Saliba. Il s’agirait d’une demande spécifique de Luis Enrique, qui est totalement sous le charme de l’international français. À noter que les Gunners souhaitent conserver l’ancien joueur de l’OM, qui fait partie des éléments essentiels du projet de Mikel Arteta. Le dossier Saliba n’en serait donc qu’à ses débuts, d’autant plus si le Paris Saint-Germain est déterminé à boucler l’opération pour franciser encore davantage son effectif au cours des prochaines saisons.

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