William Saliba au PSG, coup de folie à 90 millions d'euros

William Saliba au PSG, coup de folie à 90 millions d'euros

PSG
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG pourrait décider de recruter un nouveau défenseur central l’été prochain. Le club de la capitale a notamment des vues sur William Saliba, titulaire indiscutable du côté d'Arsenal.
Le Paris Saint-Germain ne serait pas totalement satisfait de la profondeur de son effectif. L’été dernier, les champions d’Europe ont décidé de renforcer leur secteur défensif avec l’arrivée de Lucas Digne. Mais pour le moment, l’ancien joueur d’Aston Villa peine à convaincre. C’est également le cas d’autres éléments du secteur défensif, comme Illia Zabarnyi. L’international ukrainien pourrait ainsi être sacrifié l’été prochain. En cas de départ de Zabarnyi, le PSG saurait déjà sur quelle star miser pour renforcer sa défense centrale.

Saliba, prochaine star française du PSG ? 

Selon les informations d’El Nacional, les dirigeants parisiens préparerent en effet une offre de 90 millions d’euros à Arsenal pour s’attacher les services de William Saliba. Il s’agirait d’une demande spécifique de Luis Enrique, qui est totalement sous le charme de l’international français. À noter que les Gunners souhaitent conserver l’ancien joueur de l’OM, qui fait partie des éléments essentiels du projet de Mikel Arteta. Le dossier Saliba n’en serait donc qu’à ses débuts, d’autant plus si le Paris Saint-Germain est déterminé à boucler l’opération pour franciser encore davantage son effectif au cours des prochaines saisons.

Lire aussi

Coup dur pour le PSG, Nuno Mendes forfait contre le BarçaCoup dur pour le PSG, Nuno Mendes forfait contre le Barça
William Saliba aura également un rôle majeur à jouer dans son avenir. Le défenseur devra se positionner sur ses intentions afin de ne pas laisser traîner les choses avec Arsenal. Il connaît bien la Ligue 1 pour avoir évolué à l’AS Saint-Étienne, à l’OGC Nice, mais aussi à l’Olympique de Marseille. Forcément, une arrivée à Paris de l’ancien Phocéen ferait grincer des dents chez de nombreux supporters marseillais. Mais ce serait un énorme plus apporté à l'effectif des doubles champions d'Europe, qui enverraient un message fort lors du prochain mercato estival.
Articles Recommandés
Lens Pret A Retenter Le Pari Dino Toppmoller
Lens

Lens prêt à retenter le pari Dino Toppmöller

Le Psg Met Une Pression Denfer Zidane Joue Gros
Equipe de France

Le PSG met une pression d'enfer, Zidane joue gros

Om Kamissoko Vendu 20 Me Mccourt Remercie Genesio
OM

OM : Kamissoko vendu 20 ME, McCourt remercie Genesio

Pierre Sage Vire Crystal Palace Est Proche De Craquer
Premier League

Pierre Sage viré, Crystal Palace est proche de craquer

Fil Info

Lens prêt à retenter le pari Dino Toppmöller
Le PSG met une pression d'enfer, Zidane joue gros
OM : Kamissoko vendu 20 ME, McCourt remercie Genesio
Pierre Sage viré, Crystal Palace est proche de craquer
OL : Nuamah ne va pas revenir
Rennes : Le directeur sportif Loïc Désiré en grand danger
17 octobre : « Cassez-vous », Emmanuel Petit chasse les pilleurs
Tiziri Digne promet de tout dire lundi
La Provence supplie l’OM de virer Kondogbia

Derniers commentaires

OL : Nuamah ne va pas revenir

Boudache hier soir il a tout raté il avait la pression car il jouait contre son ancien club Nice d'habitude il est très bon mais là c'était pas ça du tout par rapport Duranville qui lui a été très bon avec des dribbles dévastateur.

Coup dur pour le PSG, Nuno Mendes forfait contre le Barça

Non ce n'est pas officiel mais si c'est Digne c'est la cata vu sa forme actuelle.Contre strasbourg il a ete bouffé alors contre Yamal

Des messages filtrent, ça chauffe entre le PSG et le Barça

effectivement j'aurai bien voulu lire les messages

OL : Nakamura exclu, Lyon dénonce un arbitrage pro-OM

L'arbitrage même aidé n'est pas compréhensible ,, voir la faute que subit Akliouche et cela sans carton ?

Tiziri Digne promet de tout dire lundi

Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que les droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi il n'y en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là.J'ai de la chance d'avoir un gros patrimoine ça ne m'empeche pas de penser que le systeme est injuste

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading