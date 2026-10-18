Paris : Jorge Mendes veut concurrencer le PSG et le PFC
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Paris : Jorge Mendes veut concurrencer le PSG et le PFC

Foot Europeen
parClaude Dautel
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Même s'il n'est plus l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes pèse lourd et a toujours l'étiquette d'agent le plus puissant du monde. Samedi, le Portugais était à Paris, car on lui prête l'intention de vouloir aider le Paris 13 Atletico à rejoindre le PSG et le Paris FC en Ligue 1.
Agent de Vitinha, João Neves et Nuno Mendes, Jorge Mendes est ce week-end dans la capitale, et pas pour s'occuper des trois joueurs portugais présents au PSG. Non, si l'ancien mentor de CR7 est à Paris, c'était pour assister au match de Ligue 3 entre le Paris 13 Atlético et le FC Rouen au Stade Charléty. Une rencontre remportée 3-1 par le club de la capitale face à une des grosses cylindrées de la L3, Rouen visant la montée en Ligue 2. Et, selon Le Parisien, Jorge Mendes était présent afin de rencontrer Frédéric Pereira, le président du Paris 13 Atletico et fondateur de la marque « Skita ». Selon le quotidien francilien, la rencontre s'est bien passée, au point même que l'agent portugais a confié à notre confrère que Frédéric Pereira « est un très bon président ! ». Tout cela n'en restera pas là.

Le Paris 13 Atletico bientôt sur une autre planète

Cependant, si Jorge Mendes était à Charléty, c'était aussi parce qu'il souhaite donner un coup de pouce au club de la capitale d'une manière ou d'une autre. Et depuis quelques semaines, l'agent discute avec le président du Paris 13 Atletico pour concrétiser cet intérêt. « Le soutien de Jorge Mendes, donnerait un vrai coup d’accélérateur au projet du P13A grâce à ses réseaux qui pourraient l’accompagner dans sa professionnalisation avec l’arrivée de nouveaux investisseurs », précise Laurent Pruneta, journaliste du Parisien. Cette saison, le club autrefois nommé Football Club des Gobelins s'est installé au Stade Charlety, lequel a été libéré par le Paris Football Club, qui de son côté évolue au stade Jean-Bouin.
Pour l'instant, tout cela est encore au stade des négociations, mais on imagine bien que si l'agent de Lamine Yamal s'est montré samedi soir, ce n'est pas pour rien. A voir comment cette collaboration peut se concrétiser et si le Paris 13 Atletico va bientôt récupérer des joueurs du portefeuille de Jorge Mendes. D'ici là, le club actuellement 10e de Ligue 3 doit remonter vers le haut du classement afin d'avoir un peu plus de visibilité dans une ville où, forcément, le PSG fait de l'ombre à tout le monde, même si le Paris FC a réussi à grandir.

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