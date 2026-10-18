Coup dur pour le PSG, Nuno Mendes forfait contre le Barça

Alors que des informations rassurantes avaient été données dans un premier temps après la blessure de Nuno Mendes face à Strasbourg, le défenseur portugais du PSG sera très certainement forfait contre le FC Barcelone mardi soir au Parc des Princes.

Le Parisien, sauf miracle, Nuno Mendes ne sera pas en mesure de jouer face au Barça, lui qui devait logiquement tenir en respect Lamine Yamal. « Des examens réalisés ce dimanche matin ont révélé un diagnostic différent. Selon nos informations, le défenseur portugais ne devrait pas être en mesure de tenir sa place face aux Catalans, le délai étant trop court pour lui permettre de récupérer à temps », annoncent nos confrères du quotidien francilien. Les supporters du Paris Saint-Germain vont prendre un coup de massue ce dimanche après-midi. Et ce, alors même qu'il y a quelques heures plusieurs journalistes proches du club de la capitale annonçaient qu'il n'y avait pas réellement d'inquiétude à avoir pour Nuno Mendes . Le défenseur du PSG était sorti en toute fin de match à la Meinau, semblant souffrir d'un souci musculaire à la cuisse. Si les premières nouvelles étaient rassurantes, elles ne le sont désormais plus du tout. Selon, sauf miracle, Nuno Mendes ne sera pas en mesure de jouer face au Barça, lui qui devait logiquement tenir en respect Lamine Yamal. «», annoncent nos confrères du quotidien francilien.

Lucas Digne en charge de Lamine Yamal ?

En cas d'absence de Nuno Mendes, c'est Lucas Digne qui va devoir gérer le cas Lamine Yamal. Et sur ce que l'on a vu depuis le début de saison, il est clair que l'ancien défenseur d'Aston Villa risque de souffrir face à celui qui est l'un des favoris pour le Ballon d'Or. Déjà dans le dur face aux attaquants du club alsacien, Lucas Digne avait cédé sa place à Nuno Mendes, Luis Enrique craignant que son équipe prenne un deuxième but. Mais le prix à payer est cher, puisque c'est dans ces quelques minutes passées sur la pelouse de la Meinau que le défenseur international du Paris Saint-Germain s'est blessé.

Depuis un an, Nuno Mendes enchaîne les pépins musculaires à la cuisse, il avait notamment été absent dix jours en mai dernier. Même si l'importance du match contre le FC Barcelone est à relativiser, tout le monde se régalait d'avance de le voir au duel à Lamine Yamal, un joueur qu'il avait plutôt bien contrôlé lors des récentes confrontations entre les deux clubs. Ce qui est certain, c'est que sur les réseaux sociaux, des supporters du Barça se réjouissent à l'annonce de cette mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain.