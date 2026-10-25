Un départ surprise se prépare au PSG cet hiver

Le PSG pourrait bien vivre un mercato hivernal mouvementé. Un départ important est apparemment en préparation chez les champions d’Europe.

Le Paris Saint-Germain n’obtient pas forcément les résultats escomptés avec ses dernières recrues estivales. Luis Enrique souhaite leur laisser du temps pour s’adapter, mais l’entraîneur espagnol pourrait néanmoins décider de frapper fort lors du mercato hivernal. L’ancien coach du Barça ne serait notamment pas opposé au départ d’un joueur considéré comme important afin de donner davantage d’équilibre à son effectif.

Le PSG prêt à frapper un grand coup cet hiver ?

C’est en tout cas ce qu’affirme ces dernières heures le compte PSGInsideActus. Ce dernier annonce qu’un départ majeur est en préparation dans la capitale. Le club parisien envisagera en effet de resserrer son effectif afin de ne conserver que des joueurs déjà prêts à répondre aux exigences du haut niveau. Si rien n’est acté pour le moment, cette réflexion est bel et bien engagée au sein du club. Reste à connaître l’identité du joueur concerné. Quoi qu’il en soit, le prochain mercato promet d’être plus animé que prévu.

Le Paris Saint-Germain pourrait également être tenté de recruter un remplaçant de qualité à Khvicha Kvaratskhelia, qui pourrait manquer le reste de la saison après une grave blessure au genou contractée face au FC Barcelone en Ligue des champions. Le PSG va en tout cas mieux et semble lancé vers ses principaux objectifs de la saison. Mais tout peut rapidement basculer, notamment dans un club de cette envergure. Luis Enrique le sait et pourrait se montrer de moins en moins patient envers les joueurs qui l’ont déçu. Mika Godts en ferait notamment partie, toujours selon PSGInsideActus. À lui de relever rapidement la tête pour enfin lancer son aventure dans la capitale et mettre tout le monde d'accord sur son potentiel au plus haut niveau.