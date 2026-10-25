PSG : Luis Enrique s’oppose à ce départ annoncé

Décevant depuis son recrutement à l'été 2025, Illya Zabarnyi a deux mois pour prouver au PSG qu'il a le niveau pour rester. Luis Enrique lui confiance, avant le mercato d'hiver.

Très touché par les blessures, le PSG a tout de même perdu trois joueurs en un match contre le FC Barcelone, avec Kvaratskhelia, Marquinhos et Dembélé. L’effectif parisien est copieux, mais sur les prochains matchs, Luis Enrique va tout de même devoir composer avec des manquements de taille. En défense centrale, c’est un peu le trou d’air derrière Marquinhos et Pacho, et l’absence du Brésilien inquiète. Les regards se tournent vers Illya Zabarnyi, seul central droitier de l’effectif et qui va surement être mis sur le devant de la scène.

Décevant depuis son arrivée pour plus de 70 ME en provenance de Bournemouth à l’été 2025, l’Ukrainien n’a pas plus le choix et doit saisir sa chance. Son départ a été annoncé par plusieurs insiders pour cet hiver, devant ses performances qui ne s’améliorent pas malgré les 15 mois passés au club désormais. Mais Luis Enrique a tenu à mettre les choses au clair, il accorde une grande confiance en Zabarnyi, et reste persuadé que l’Ukrainien répondra présent maintenant qu’il va pouvoir enchainer les matchs.

Luis Enrique a confiance en Zabarnyi

« C'est toujours la même chose. Il joue beaucoup, on a confiance en lui. Chaque joueur passe par des situations différentes. Il faut analyser ça. J'ai confiance en lui, il est très jeune. Il va s'améliorer par rapport à l'année dernière. C'est pas facile d'arriver et d'être compétitif tout de suite. Il l'a fait, je suis content de lui. Il est plus à l'aise quand il joue. C'est un joueur intéressant. Je suis très content de l’avoir », a livré l’entraineur du PSG, qui tient le discours d’un entraineur capable de confier sa défense centrale à l’ancien joueur des Cherries. Les prochaines semaines permettront en effet de savoir s’il a le niveau pour répondre aux exigences du PSG. Et de la même façon, le club de la capitale sera fixé en vue de cet hiver, si jamais Zabarnyi devait à nouveau décevoir.