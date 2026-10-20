PSG : Traumatisé, le Barça regrette une énorme erreur
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PSG : Traumatisé, le Barça regrette une énorme erreur

PSG
parHadrien Rivayrand
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Dro Fernandez est promis à un bel avenir. Le PSG a saisi sa chance il y a quelques mois pour l’arracher au Barça, une décision qui ne passe toujours pas en Catalogne.
Le PSG est toujours à la recherche de jeunes joueurs capables de s’intégrer à son projet de jeu. Lors du dernier mercato hivernal, le club parisien a ainsi recruté Dro Fernandez. Le milieu de terrain espagnol a quitté le FC Barcelone, qui l’a laissé partir pour un peu plus de 8 millions d’euros. Un coup dur pour le club catalan, qui aurait aimé conserver le jeune Espagnol un peu plus longtemps. Mais voilà, les dirigeants barcelonais ne pouvaient pas lui garantir un temps de jeu conséquent.

Dro, le Barça encore traumatisé 

Selon Fichajes, le Barça ne veut pas revivre une telle situation à l’avenir et souhaite tirer les leçons de cette expérience. L’idée est de miser davantage sur les jeunes issus de la Masia. Dro Fernandez retrouvera son club formateur ce mardi soir en Ligue des champions. En Catalogne, on espère qu’il ne jouera pas un mauvais tour au Barça. Même inquiétude concernant Ferran Torres, qui a quitté le club catalan dans un contexte tendu et qui serait particulièrement motivé à l’idée de briller face à son ancienne équipe.

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S’il a récemment quitté le Barça, Dro Fernandez a encore du chemin à parcourir avant de s’imposer dans l’effectif de Luis Enrique. L’Espagnol bénéficie toutefois d’un temps de jeu croissant, notamment en Ligue 1. Ses prestations restent en tout cas très suivies à Barcelone, où l’on apprécie peu de voir les meilleurs éléments du centre de formation s’en aller.
Certains postes restent particulièrement encombrés au Barça, notamment au milieu de terrain, où il est difficile de se faire une place face à des joueurs comme Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo ou encore Marc Casadó. Une concurrence importante qui illustre le défi auquel sont confrontés les jeunes talents de la Masia pour s’imposer durablement en équipe première.
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pour le moment la vraie vie c est pillage cassage et destruction de vie de bcp de gens. par qui? ouvre les yeux tu verras tout de suite. un indice? aucun suedois! donc bien sur ca va finir en t es raciste blablabla. la merde officielle , mais c est factuel. personne ne peut le nier. sur les videos, sur les reseaux ou dans les emissions TV. impossible de dire le contraire! y a aucin racisme la dedans absolument aucun. ce sont que des petites merdes, qu il va falloir calmer tres tres rapidement. Marre de payer pour ces enkulés! Les honnetes gens regardent, et vont finir par renoncer a se rassembler, car ces pourritures gachent tout Preuve a la finale de LDC, pire. le feu d artifice a Paris a ete tiré et le concert avec des figurants 1 semaine avant pour eviter des debordements ! donc le laxisme, ca va bien. place a la loi et au redressement de cette societé malade..

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