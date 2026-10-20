YL : Le Barça accroche le PSG en fin de match

YL : Le Barça accroche le PSG en fin de match

PSG
parCorentin Facy
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3e journée de Youth League
PSG - Barça : 1-1
Buts : Niakate (60e) pour le PSG ; Rodriguez (75e sp) pour le Barça
Compo du PSG : Vignaud, Boly, Olax, Koukaba, Batbedat, Konate, Idder, Diyinu Nzinga, Tiehi, Ayari, Meité
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Derniers commentaires

Ligue 3 : Ligue1+ cède face aux critiques

Mettre les matchs de L3 le vendredi 19 h 30 Mettre les matchs de L2 le samedi 16 h 00 Programer 4-5 matchs le samedi dès 18 h 00 et les autres le dimanche 4-5 matches le dimanche des 15 h 00 Les instances doivent ne pas se laisser influencer par les diffuseurs, la LFP et la FFF gèrent les compétitions point final

Un Ballon d’Or confirme, l’OM tient une pépite XXL

Voilà les ref du mec... Ca prend la confiance après angers je vous 🫵😂

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

C'est marrant, le discours sorti d'un livre, de la philo de base, ça fonctionne en théorie mais dans la vraie vie, cela n'a aucun sens.

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Il a pourtant combattu les nazis !! Avec des fleurs et des papouilles !! Crois le si tu veux

Le salaire de Fonseca est un problème, l’OL est cash

si on peut faire revenir Peter Wise on le fera, sinon on gardera Fonseca en cas d'accord sur une baisse significative de salaire

Ligue 1

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