YL : Le Barça accroche le PSG en fin de match

Ligue 3 : Ligue1+ cède face aux critiques

Mettre les matchs de L3 le vendredi 19 h 30 Mettre les matchs de L2 le samedi 16 h 00 Programer 4-5 matchs le samedi dès 18 h 00 et les autres le dimanche 4-5 matches le dimanche des 15 h 00 Les instances doivent ne pas se laisser influencer par les diffuseurs, la LFP et la FFF gèrent les compétitions point final