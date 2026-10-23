Zidane et le PSG sont d'accord, il faut recruter ce joueur

Zinedine Zidane n'a pas hésité lors de l'annonce de sa première liste, et encore moins pour le faire jouer lors des deux matchs face à la Belgique, Andy Diouf est désormais un international tricolore. Cela tombe bien, le PSG pense à lui.

Né à Neuilly-sur-Seine, Andy Diouf a fait un éphémère passage chez les jeunes du Paris Saint-Germain avant de finalement rejoindre le centre de formation du Stade Rennais. Ces trois dernières années, la carrière du milieu de terrain s'est subitement accélérée, puisqu'il est passé de Rennes à Bâle, puis du club suisse au RC Lens. Et enfin au mercato d'été 2025, il a quitté les Sang et Or pour s'engager avec l'Inter moyennant 25,8 millions d'euros.

Sous les maillots de Nerrazurri, le joueur français de 23 ans s'est fait remarquer, et Zinedine Zidane l'a donc convoqué en septembre dernier. Pour le successeur de Didier Deschamps, Andy Diouf mérite sa chance chez les Bleus, et le joueur milanais a donc connu ses deux premières sélections lors des deux victoires face à la Belgique. De quoi lui valoir l'intérêt de plusieurs clubs, et forcément du PSG.

Le PSG tenté par Andy Diouf

Le site allemand Fussbal News révèle que les doubles champions d'Europe sont attentifs à la situation d'Andy Diouf, lié contractuellement avec l'Inter jusqu'en 2030, mais susceptible de bouger dès l'été prochain. Le club italien ne dira pas non à un transfert si l'offre qui arrive est conséquente. Luis Enrique et Luis Campos ont donc fait le même constat que Zinedine Zidane sur le milieu de terrain interiste et le PSG a donc mis Diouf sur sa short-list.

Ekrem Konur, journaliste spécialiste du mercato, qui confirme cette piste parisienne, précise cependant que la concurrence risque d'être musclée dans ce dossier. Arsenal, le FC Barcelone et Chelsea sont également tentés par l'idée de faire signer le joueur de l'Inter. L'été 2027 pourrait donc être chaud pour Andy Diouf.