PSG : Luis Enrique le boss du mercato, il ramène un pur crack

Le PSG s’apprête à réaliser un joli coup sur le marché des transferts en recrutant Dro Fernández en provenance du FC Barcelone. Le club de la capitale a su profiter des arguments de Luis Enrique pour boucler l’affaire.

Discret cet hiver sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain va finalement passer à l’action. Les champions d’Europe souhaitaient d’abord observer le marché pour identifier d’éventuelles opportunités. Le PSG a apparemment trouvé son bonheur du côté du FC Barcelone. Le jeune milieu de terrain Dro Fernández va en effet s’engager avec les pensionnaires du Parc des Princes dans les prochaines heures.

Pour s’attacher les services du joueur de 18 ans, le PSG activera sa clause libératoire, fixée à seulement 6 millions d’euros. Selon certaines sources, le natif de Nigrán s’engagera pour quatre ans et demi avec le club francilien.

Luis Enrique a senti le très joli coup

Si Paris a fait la différence dans ce dossier, c’est notamment grâce à Luis Enrique, qui suit Dro Fernández depuis longtemps. L’entraîneur espagnol recherchait un profil technique et offensif comme celui du jeune Blaugrana.

Reste à connaître le rôle qui a été promis au footballeur d’origine philippine, car s’intégrer dans une équipe aussi bien rodée que le Paris Saint-Germain n’est pas des plus faciles. Mais Luis Enrique fait confiance aux jeunes joueurs, et Dro Fernández peut s’appuyer sur plusieurs exemples de réussite ces derniers mois pour aborder sa nouvelle aventure avec confiance.

Pour le compte X Djamel, le milieu offensif « s’est montré très réceptif au discours du coach et a fait comprendre au club qu’il était très emballé à l’idée de pouvoir évoluer au PSG ». Le Paris Saint-Germain avait de la concurrence dans ce dossier, notamment celle de Manchester City. Mais c’est bien en Ligue 1 que l’Espagnol va entamer un nouveau chapitre de sa carrière, sous les ordres d’un entraîneur qui le voulait ardemment. Et les échéances ne manqueront pas à Paris en cette année 2026.