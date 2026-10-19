PSG : Digne face à Lamine Yamal, il annonce un massacre

PSG : Digne face à Lamine Yamal, il annonce un massacre

PSG
parCorentin Facy
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Forfait pour la réception du Barça en Ligue des Champions mardi soir, Nuno Mendes oblige Luis Enrique à revoir ses plans. Trois joueurs postulent : Lucas Digne, Lucas Hernandez… et Warren Zaïre-Emery.
Qui aura la lourde et très difficile mission de cadenasser Lamine Yamal lors du match entre le PSG et le FC Barcelone ce mardi lors de la 3e journée de Ligue des Champions ? Le job était fait sur mesure pour Nuno Mendes, qui a déjà réussi à bloquer le prodige espagnol par le passé. Le latéral gauche parisien s’est malheureusement blessé et manquera la réception des Catalans. Luis Enrique doit par conséquent se creuser la tête pour savoir qui il choisira au poste de latéral gauche face à l’actuel leader et meilleure attaque d’Espagne. Un nom tient la corde selon Romain Beddouk, celui de Warren Zaïre-Emery.
Le polyvalent milieu de terrain du PSG doit être choisi aux dépens de spécialistes du poste comme Lucas Digne et Lucas Hernandez pour tenir tête à Lamine Yamal selon le journaliste d’Ici Paris. « C’est un gros coup dur pour l’équipe. L’importance de Nuno Mendes est immense dans ce PSG, même s’il n’a pas encore marqué ou donné de passe décisive cette saison, c’est une menace incroyable pour les adversaires sur son couloir gauche » décrypte d’abord notre confrère avant de se pencher sur les solutions possibles pour compenser cette lourde absence.
« La solution la plus évidente pour le remplacer serait Lucas Digne. Il a été acheté pour ça cet été. C’est un international, expérimenté, qui connait la Ligue des champions et les grandes compétitions. Le problème c’est qu’il n’est vraiment pas en forme en ce moment, que ce soit offensivement ou défensivement. En plus il y aura en face probablement le meilleur joueur du monde sur le début de saison : Lamine Yamal » ajoute-t-il, avant de conclure.
« Deuxième possibilité : Lucas Hernandez. C’était lui la doublure arrière gauche l’an dernier et il a un profil plus défensif donc qui se ferait moins surprendre Lamine Yamal. Je veux et je pense que Luis Enrique mettra Warren Zaïre-Emery. Avec même une alternance de temps en temps avec Joao Neves. Deux milieux de terrains qui ont déjà joué à ce poste sous Luis Enrique. Alors on va pas se mentir c’était pas fameux pour Warren notamment en début de saison, mais entre-temps il a récupéré du physique et de la confiance » juge Romain Beddouk, pour qui l’option Zaïre-Emery est donc la meilleure et de loin en l’absence de Nuno Mendes.

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Un choix qui viendrait porter un énorme coup à la confiance de Lucas Digne, acheté cet été pour justement suppléer le défenseur portugais. Mais le début de saison trop timoré de l’ancien défenseur d’Aston Villa va peut-être obliger Luis Enrique à se passer de lui face aux Barcelonais de Lamine Yamal.
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OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

abdelli n'a meme pas eu jaune

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je n ai pas vu le match, ni l action Lyonnaise, mais venir sous entendre qu Harit ne méritait pas rouge, sur son pied haut ds la poitrine de Marquinhos alors que la marque bien rougeâtre de ses crampons etait visible sur le thorax du Parisien, c est vraiment culotté... Sur cette action il y avait tout les ingrédients du rouge, faute, intentionnalité, dangerosité, mais des gars comme toi arrive encore a pleurer !!!

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Oui mais si cela arrive sur un de nos joueur on demandera le rouge , arretons d etre hypocrite

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je suis lyonnais mais je ne suis pas d'accord. L'intentionalité ne se juge pas, c'est la faute et sa dangerosité quie se juge. Le fait Qu'abdelli n'ait eu qu'un jaune est une erreure, les deux méritaient rouge.

OL : Nuamah ne va pas revenir

Bien

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