PSG-Barça : Le CUP défiera-t-il Nasser Al-Khelaïfi ?

PSG-Barça : Le CUP défiera-t-il Nasser Al-Khelaïfi ?

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parGuillaume Conte
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Le PSG accueille le FC Barcelone dans une ambiance sécuritaire plutôt détendue malgré les scènes de ces derniers jours dans la capitale. Le CUP défiera-t-il le club parisien avec un message politisé ?
Malgré la situation tendue en France et notamment à Paris, le match entre le PSG et le FC Barcelone n’est pas classé à risques. Le couvre feu ne concerne pas ce quartier de la capitale, et les autorités ont émis un niveau de risque de 2 sur une échelle allant jusqu’à 5. Même si des feux d’artifice ont été tirés en début de nuit près de l’hôtel où les joueurs barcelonais ont séjourné, ce sont des faits à mettre sur le compte de la rivalité entre les deux clubs, plus que des débordements liés à l’actualité.

Un match peu redouté par la police 

La mobilisation des forces de l’ordre sera donc classique, notamment pour veiller à la sécurité des 2000 supporters du FC Barcelone qui feront le déplacement jusqu’au Parc des Princes. Dans le stade, comme le précise L’Equipe, le nombre de stadiers sera similaire à n’importe quel match de Ligue des Champions. Et pourtant, le PSG devra être vigilant sur un dossier sensible.
En effet, à l’occasion du match face au Mans, un incident avait eu lieu. Le Collectif Ultras Paris avait déployé une banderole jugée « politisée » par le club, qui l’avait retirée rapidement de manière musclée. Il s’agissait d’un message de soutien au mouvement lycéen qui était encore naissant à l’époque, et la gronde des supporters parisiens n’a duré que quelques minutes, avec un retrait de la tribune forcément remarqué.
Pour le match de ce mardi soir, c’est la seule crainte du PSG. Alors que ce match devrait provoquer des audiences spectaculaires sur les télés du monde entier entre deux des plus fortes équipes européennes du moment, les messages politiques seront scrutés. Le CUP osera-t-il défier le club avec un nouveau message politisé dans ce contexte brûlant ? C’est une possibilité « à envisager » selon L’Equipe, qui permet de rappeler que les ultras dans les gradins ont très souvent profité de leur présence dans les stades pour faire passer des messages sur l’actualité ou la société. Si le PSG le veut bien.

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Je vous propose à tous d’arrêter de cliquer sur ces copié collé d’articles concernant les arbitres

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

A l armée mon instructeur disait que "si il n y a pas de consequences, il n y a pas de discipline..." Et c est le soucis en France, il est clair qu on ne peut pas incarcerer les gens à chaque delit, mais meme taper ds le portefeuille est difficile, donc que reste t il de dissuassif ? Le tout repressif ne marche pas, on le voit au Etats Unis , ou ils ont un important arsenal legislatif censé etre dissuassif sauf que le revers c est que les delinquants et criminels sont pret a tout pour ne pas se faire prendre, en France on commence a voir la meme chose pour les delits routiers ou un simple controle se transforme en delit de fuite et refus d obtemperer.

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Non mais la friteuse comment tu peux écrire de telles conneries, réécrire l’histoire à l’envers,. Un vrai révisionniste et complotiste. Débattre avec toi n’a aucun interet. Je te laisse à tés obcessions morbides .

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Ok donc allons du côté obscur et votons pour un parti raciste qui fait l'apologie du nazisme et des bals SS en Autriche un parti où le chef a ete condamné pour détournement de fond ...ca ira mieux cest sur, regarde l'Italie qui est en a feu et a sang autant que nous meme pire qui est pourtant géré par lextreme droite depuis un bon moment ... les vieux de 80 ans travaille encore comme caissier etc etc sans migration le pays coule , leve toi le matin et va devant les brico dépôt et plate-forme du bâtiment pour voir si les migrant sont pas prêt a etre exploité pour 50 euro la journée par des ordures opportuniste des mecs qui ont traversé le desert et la méditerranée pour un monde meilleur prêt a se faire exploiter toi tu retiens que les quelques mauvais et veut balayer le reste dun revers de main en allant vers le FN alors que beaucoup ne demande qu'à travailler et vivre comment on peut etre une pourriture pareille

Il flambe avec l’OL, ça rage à Marseille

Il a surtout vite compris que si il voulait évoluer dans un bonne environnement c’était pas à l’OM mais bien à l’OL ! Si ont regarde les statistiques très peux de joueurs passés par l’OM ont été dans des clubs de très haut niveaux ! C’est factuel

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