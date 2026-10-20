PSG-Barça : Le CUP défiera-t-il Nasser Al-Khelaïfi ?

Le PSG accueille le FC Barcelone dans une ambiance sécuritaire plutôt détendue malgré les scènes de ces derniers jours dans la capitale. Le CUP défiera-t-il le club parisien avec un message politisé ?

Malgré la situation tendue en France et notamment à Paris, le match entre le PSG et le FC Barcelone n’est pas classé à risques. Le couvre feu ne concerne pas ce quartier de la capitale, et les autorités ont émis un niveau de risque de 2 sur une échelle allant jusqu’à 5. Même si des feux d’artifice ont été tirés en début de nuit près de l’hôtel où les joueurs barcelonais ont séjourné, ce sont des faits à mettre sur le compte de la rivalité entre les deux clubs, plus que des débordements liés à l’actualité.

Un match peu redouté par la police

La mobilisation des forces de l’ordre sera donc classique, notamment pour veiller à la sécurité des 2000 supporters du FC Barcelone qui feront le déplacement jusqu’au Parc des Princes. Dans le stade, comme le précise L’Equipe, le nombre de stadiers sera similaire à n’importe quel match de Ligue des Champions . Et pourtant, le PSG devra être vigilant sur un dossier sensible.

En effet, à l’occasion du match face au Mans, un incident avait eu lieu. Le Collectif Ultras Paris avait déployé une banderole jugée « politisée » par le club, qui l’avait retirée rapidement de manière musclée. Il s’agissait d’un message de soutien au mouvement lycéen qui était encore naissant à l’époque, et la gronde des supporters parisiens n’a duré que quelques minutes, avec un retrait de la tribune forcément remarqué.

Pour le match de ce mardi soir, c’est la seule crainte du PSG. Alors que ce match devrait provoquer des audiences spectaculaires sur les télés du monde entier entre deux des plus fortes équipes européennes du moment, les messages politiques seront scrutés. Le CUP osera-t-il défier le club avec un nouveau message politisé dans ce contexte brûlant ? C’est une possibilité « à envisager » selon L’Equipe, qui permet de rappeler que les ultras dans les gradins ont très souvent profité de leur présence dans les stades pour faire passer des messages sur l’actualité ou la société. Si le PSG le veut bien.