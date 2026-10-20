PSG-Barça : Le CUP défiera-t-il Nasser Al-Khelaïfi ?

Je vous propose à tous d’arrêter de cliquer sur ces copié collé d’articles concernant les arbitres
A l armée mon instructeur disait que "si il n y a pas de consequences, il n y a pas de discipline..." Et c est le soucis en France, il est clair qu on ne peut pas incarcerer les gens à chaque delit, mais meme taper ds le portefeuille est difficile, donc que reste t il de dissuassif ? Le tout repressif ne marche pas, on le voit au Etats Unis , ou ils ont un important arsenal legislatif censé etre dissuassif sauf que le revers c est que les delinquants et criminels sont pret a tout pour ne pas se faire prendre, en France on commence a voir la meme chose pour les delits routiers ou un simple controle se transforme en delit de fuite et refus d obtemperer.
Non mais la friteuse comment tu peux écrire de telles conneries, réécrire l’histoire à l’envers,. Un vrai révisionniste et complotiste. Débattre avec toi n’a aucun interet. Je te laisse à tés obcessions morbides .
Ok donc allons du côté obscur et votons pour un parti raciste qui fait l'apologie du nazisme et des bals SS en Autriche un parti où le chef a ete condamné pour détournement de fond ...ca ira mieux cest sur, regarde l'Italie qui est en a feu et a sang autant que nous meme pire qui est pourtant géré par lextreme droite depuis un bon moment ... les vieux de 80 ans travaille encore comme caissier etc etc sans migration le pays coule , leve toi le matin et va devant les brico dépôt et plate-forme du bâtiment pour voir si les migrant sont pas prêt a etre exploité pour 50 euro la journée par des ordures opportuniste des mecs qui ont traversé le desert et la méditerranée pour un monde meilleur prêt a se faire exploiter toi tu retiens que les quelques mauvais et veut balayer le reste dun revers de main en allant vers le FN alors que beaucoup ne demande qu'à travailler et vivre comment on peut etre une pourriture pareille
Il a surtout vite compris que si il voulait évoluer dans un bonne environnement c’était pas à l’OM mais bien à l’OL ! Si ont regarde les statistiques très peux de joueurs passés par l’OM ont été dans des clubs de très haut niveaux ! C’est factuel
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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Une nouvelle soirée au Parc face à Barcelone. Avec vous ! ❤️💙 À demain ! #PSGFCB I #UCL