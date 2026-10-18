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TV : PSG - Barça, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions
parAlexis Rose
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Une semaine après avoir giflé Manchester City, le Paris Saint-Germain va s’attaquer à un autre très gros club européen en Ligue des Champions, le FC Barcelone.

Quelle heure pour PSG - Barcelone ?

C’est le choc que tous les suiveurs du football européen attendent avec impatience depuis le tirage au sort de la phase régulière de cette Ligue des Champions. Ce duel entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone promet beaucoup. Il se jouera ce mardi 20 octobre à 21h00 au Parc des Princes. L’arbitre sera l’Anglais Michael Oliver.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Barcelone ?

Diffuseur officiel des Coupes d’Europe et notamment de la Ligue des Champions, Canal Plus a choisi de ne pas mettre ce choc entre Paris et Barcelone sur sa chaîne principale, puisque cette rencontre sera diffusée sur Canal+ Foot.

Les compos probables de PSG - Barcelone :

Après un début de saison mitigé, le club de la capitale française est tout simplement redevenu inarrêtable depuis septembre. Repassé en haut du classement de la Ligue 1, le PSG est aussi en tête de la C1 après deux journées. Il faut dire que Paris a frappé fort la semaine dernière en atomisant Manchester City (4-2). Une rencontre qui a signé le grand retour du PSG aux affaires. Mais désormais, c’est face à l’autre ogre de ce début de saison, à savoir le Barça, que Paris veut montrer les muscles. Pour ce match, Luis Enrique fera sans Nuno Mendes, blessé à une cuisse.

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La compo probable du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery - Neves, Vitinha, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Auteur du meilleur début de saison de son histoire, avec 11 victoires en autant de matchs disputés toutes compétitions confondues, le Barça survole la Liga. Également très bien placé en Ligue des Champions, à la deuxième place derrière le PSG à cause d’une plus mauvaise différence de buts, le club catalan va donc débarquer à Paris avec beaucoup de confiance et une ambition certaine, celle de faire tomber les doubles champions d’Europe en titre. Mais pour cette rencontre, Hansi Flick va devoir faire face à quelques absences de taille, sachant que Koundé ou Eric Garcia seront absents.

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La compo probable du FC Barcelone : Joan Garcia - Cancelo, Cubarsi, Gerard Martin, Espart - Fermin Lopez, Rodri, Pedri - Yamal, Raphinha, Gordon.

Champions League

20 octobre 2026 à 21:00
Paris Saint GermainParis Saint Germain logo
21:00
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Derniers commentaires

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Bien sûr Nice aurait dû finit à 8 et lyon obtenir 3 pénalty, ça devient aussi usant que risible ces discours. Rennes ? Non c'est contre Strasbourg déjà et ca s'est joué à l'Allianz et tu omets facilement les résultats précédents...... Le Lille qui bat péniblement Toulouse, Troyes et le Havre et qui aurait dû perdre à domicile contre Brest sans ce penalty idiot ? Il va falloir d'autres arguments pour faire passer Nice pour un gros morceaux surtout à l'extérieur.

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Car c'est bel et bien une victoire en trompe l'oeil, le nul était le plus logique vu la physionomie, tant pis si tu n'as pas assez d'objectivité pour envisager que l'OL puisse faire d'autres résultats que de gagner tous les matches. Je ne parle aucunement de son classement qui reflète, d'ailleurs, que la logique sportive vis à vis du calendrier joué par l'OL, et je ne vois pas en quoi il m'importerait puisqu'il ne représente pas un concurrent.

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

quasi immédiate ??? Tu t'enfonces

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

L’attentat il a dit 😂

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Tu confirmes donc que tu n'as regardé que le score. Et tu viens troller. Jamais compris à quoi ça sert... pathétique de perdre du temps à ça.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
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Le Mans
671331015-5
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Troyes
47115516-11
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27025511-6

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