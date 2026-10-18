TV : PSG - Barça, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une semaine après avoir giflé Manchester City, le Paris Saint-Germain va s’attaquer à un autre très gros club européen en Ligue des Champions, le FC Barcelone.

Quelle heure pour PSG - Barcelone ?

mardi 20 octobre à 21h00 au Parc des Princes. L’arbitre sera l’Anglais Michael Oliver. C’est le choc que tous les suiveurs du football européen attendent avec impatience depuis le tirage au sort de la phase régulière de cette Ligue des Champions. Ce duel entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone promet beaucoup. Il se jouera ceau Parc des Princes. L’arbitre sera l’Anglais Michael Oliver.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Barcelone ?

Diffuseur officiel des Coupes d’Europe et notamment de la Ligue des Champions, Canal Plus a choisi de ne pas mettre ce choc entre Paris et Barcelone sur sa chaîne principale, puisque cette rencontre sera diffusée sur Canal+ Foot.

Les compos probables de PSG - Barcelone :

Après un début de saison mitigé, le club de la capitale française est tout simplement redevenu inarrêtable depuis septembre. Repassé en haut du classement de la Ligue 1, le PSG est aussi en tête de la C1 après deux journées. Il faut dire que Paris a frappé fort la semaine dernière en atomisant Manchester City (4-2). Une rencontre qui a signé le grand retour du PSG aux affaires. Mais désormais, c’est face à l’autre ogre de ce début de saison, à savoir le Barça, que Paris veut montrer les muscles. Pour ce match, Luis Enrique fera sans Nuno Mendes, blessé à une cuisse.

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La compo probable du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery - Neves, Vitinha, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Auteur du meilleur début de saison de son histoire, avec 11 victoires en autant de matchs disputés toutes compétitions confondues, le Barça survole la Liga. Également très bien placé en Ligue des Champions, à la deuxième place derrière le PSG à cause d’une plus mauvaise différence de buts, le club catalan va donc débarquer à Paris avec beaucoup de confiance et une ambition certaine, celle de faire tomber les doubles champions d’Europe en titre. Mais pour cette rencontre, Hansi Flick va devoir faire face à quelques absences de taille, sachant que Koundé ou Eric Garcia seront absents.

La compo probable du FC Barcelone : Joan Garcia - Cancelo, Cubarsi, Gerard Martin, Espart - Fermin Lopez, Rodri, Pedri - Yamal, Raphinha, Gordon.