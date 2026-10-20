PSG-Barça : Luis Enrique aligne sa Dream Team, avec une énorme surprise

PSG-Barça : Luis Enrique aligne sa Dream Team, avec une énorme surprise

PSG
parGuillaume Conte
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Choc des titans en Ligue des Champions, avec le PSG qui reçoit le FC Barcelone ce mardi soir. Luis Enrique a prévu une surprise pour éteindre Lamine Yamal.
Gros choc en vue pour le PSG et le FC Barcelone, les deux équipes les plus impressionnantes de ce début de saison en Europe. Même si Paris s’échauffe toujours en Ligue 1, son parcours en Ligue des Champions et sa victoire sur le terrain de Manchester City ont mis les choses au clair. Une semaine après ce déplacement en Angleterre, la formation de Luis Enrique reçoit le FC Barcelone. Et l’entraineur espagnol n’a juste qu’une absence majeure à déplorer avec la blessure de Nuno Mendes.

Lucas Digne se prend une claque

Pour le reste, l’ancien entraineur du Barça aura sa meilleure équipe avec Kvaratskhelia, Dembelé et Doué en attaque, Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves au milieu et Hakimi, Marquinhos et Pacho en défense. Quant au poste d’arrière gauche, le remplaçant naturel de Nuno Mendes est Lucas Digne, mais l’entraineur du PSG ne semble clairement pas lui faire confiance. Même Lucas Hernandez à gauche, poste qu’il peut en théorie occuper, pour contrer Lamine Yamal, n’est pas envisagé non plus par Luis Enrique.
Le titulaire pressenti pour cette place est donc Warren Zaïre-Emery, convaincant en tant qu’arrière droit, et déjà utilisé en tant qu’arrière gauche en début de saison. Un véritable affront pour Lucas Digne, qui doit bien comprendre que remonter la pente dans la hiérarchie allait être compliqué. Il reste à savoir comment « WZE » va parvenir à s’en sortir face à un candidat au Ballon d’Or, en très grande forme sur les derniers matchs.
Du côté du FC Barcelone, la défense est clairement diminuée avec Garcia, Koundé et Christensen sur la touche, ce qui va obliger Hansi Flick à avoir moins de choix dans ce secteur de jeu. Mais comme pour Paris, l’attaque barcelonaise sera d’un niveau incroyable, avec Yamal, Gordon et Raphinha, et des joueurs comme Adeyemi, Gabriel Jesus et Olmo sur le banc.
Les compos probables
PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery - Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz - Kvaratskhelia, Doué, Dembélé
FC Barcelone : Garcia - Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo - Pedri, De Jong, Rodri - Yamal, Goron, Raphinha
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