PSG-Barça : Luis Enrique aligne sa Dream Team, avec une énorme surprise

Le Qatar n'investira pas en Grande Bretagne surtout si City est trop lourdement sanctionné. Déjà le Qatar est en train d'investir dans l'Inter de Milan et il ne fera sans doute rien de plus. Le chiffre d'affaires du gaz et du pétrole qatari a baissé de 42% en 6 mois.
Warren est le bon choix c'est nôtre guerrier ...
arrete d'inventer aucune intervention politique la dncg ne fait pas de cadeau
vu les dernieres confrontation oui l'arbitrage a etait determinant pour les victoires parisienne rien qu'au match aller de la saison derniere ou lyon a etait devantager mais tu es pas prets pour ce debat
Et le prochain match c'est la réception du Havre, dernier du classement dimanche prochain, une victoire ce serait bien. Pour l'Europe cette saison je ne le pense pas. Il ne faut trop rêver.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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