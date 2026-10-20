L’UEFA demande au Barça de s’habiller correctement face au PSG

Mettre les matchs de L3 le vendredi 19 h 30 Mettre les matchs de L2 le samedi 16 h 00 Programer 4-5 matchs le samedi dès 18 h 00 et les autres le dimanche 4-5 matches le dimanche des 15 h 00 Les instances doivent ne pas se laisser influencer par les diffuseurs, la LFP et la FFF gèrent les compétitions point final
Voilà les ref du mec... Ca prend la confiance après angers je vous 🫵😂
C'est marrant, le discours sorti d'un livre, de la philo de base, ça fonctionne en théorie mais dans la vraie vie, cela n'a aucun sens.
Il a pourtant combattu les nazis !! Avec des fleurs et des papouilles !! Crois le si tu veux
si on peut faire revenir Peter Wise on le fera, sinon on gardera Fonseca en cas d'accord sur une baisse significative de salaire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐜𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐖𝐞𝐚𝐫 𝟐𝟓-𝟐𝟔 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐊𝐢𝐭 𝐀𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐏𝐒𝐆 𝐃𝐮𝐞 𝐭𝐨 𝐊𝐢𝐭 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐡 FC Barcelona will wear their vibrant orange third kit from the 25-26 season for their UEFA Champions League clash against Paris Saint-Germain at the