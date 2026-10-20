L’UEFA demande au Barça de s’habiller correctement face au PSG

Il y aura une petite surprise au coup d'envoi du match entre le PSG et le FC Barcelone ce mardi soir. Aucun des maillots du club catalan n'a été approuvé par l'UEFA.

Le match entre le PSG et le FC Barcelone sera forcément très attendu ce mardi soir. Le club catalan veut prendre sa revanche des défaites de ces dernières saisons, et montrer qu’il a désormais franchi un cap qui lui permet d’être un prétendant à la victoire en Ligue des Champions

Et pourtant, ce match d’octobre 2026 va avoir un petit peu de vernis du passé. En effet, les Espagnols ont proposé successivement trois maillots à l’UEFA pour cette rencontre au Parc des Princes, et les trois tenues ont été refusées annonce le site spécialisé Footy Headlines. Elles ont été jugées trop proche du bleu et rouge parisien, qui n’est pas forcément « blaugrana » mais se rapproche néanmoins des couleurs du club barcelonais.

Le Barça ressort un vieux maillot de l'armoire

Le premier maillot multicolore tirant du bleu vers le rouge n’a pas été accepté, tout comme le second maillot qui tirait sur le violet foncé. Le Barça pensait donc utiliser son maillot turquoise pour la première fois cette saison, mais l’UEFA a jugé que la différence, notamment pour la retransmission TV, ne serait pas suffisamment nette.

En conséquence, le FC Barcelone a ressorti des armoires son maillot orange vif de la saison dernière. Avec donc du flocage à refaire pour cette tenue qui rendait hommage au « Total 90 » de Nike, une tenue qui est officiellement considérée comme le 5e équipement du Barça pour cette saison 2026-2027, comme le veut le règlement pour de pareils cas de figure.

Un petit couac qui fait forcément office de surprise pour le club catalan, mais c’est bien le Barça 2026-2027 qui sera sur la pelouse. Et avec des couleurs bien vives et dissociées de celles du PSG pour l’occasion.