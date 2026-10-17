Lucas Chevalier violemment éjecté du PSG

Le PSG ne fait plus forcément confiance à Lucas Chevalier pour garder les buts de son équipe en tant que numéro un. Pour certains observateurs, l'ancien portier du LOSC doit impérativement quitter le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain avait décidé de miser sur Lucas Chevalier pour prendre la succession de Gianluigi Donnarumma. L'ancien gardien du LOSC a eu l'occasion de faire ses preuves sous les couleurs parisiennes, mais il n'a pas su saisir sa chance, alors que Matvey Safonov poussait derrière lui pour récupérer la place de numéro un. Luis Enrique fait désormais confiance au portier russe et ne semble plus considérer Lucas Chevalier comme une solution crédible pour garder les buts de son équipe. L'international français n'a pas souhaité partir l'été dernier, préférant se donner une seconde chance au PSG . Mais pour Emmanuel Petit, il doit se faire une raison et quitter rapidement le club de la capitale, double champion d'Europe.

Chevalier reçoit un message limpide

Sur les ondes de RMC, le champion du monde 1998 a en effet déclaré :

« C'est une évidence. Quand tu es un sportif de haut niveau, tu es un compétiteur et tu veux jouer. Tu ne peux pas te satisfaire d'être une doublure à vie. La pression était trop grande pour lui. Il ne s'était pas préparé sur le plan mental à affronter les challenges du PSG.

Le poste de gardien est particulier. (...) Luis Enrique ne lui laisse aucune miette. Il a perdu sa place en équipe de France et il doit rejouer pour reprendre son destin en main. Lucas Chevalier doit absolument rejouer ! Il doit partir. Et je ne comprends pas qu'il soit encore dans l'effectif. Safonov a des jokers et sera toujours dans les buts. »