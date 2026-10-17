Lucas Chevalier violemment éjecté du PSG

Apeès la diparition des Mines , de Manufrance , de Casino , bientôt le tour de l'association sportive stéfanoise de st etienne ....
Classement truqué... C'est sur, l'OM est devant eux
Préparation physique : II faut faire revenir Bob Tahri , c'est un super préparateur physique ... du coup il est libre.... et en plus il connait tout le monde au club , de la commanderie jusqu'aux bureaux ...."dans les stages et les mises au vert, Bob il met l'ambiance ! " disaient les joueurs de l'OM qui l'ont connu et qui le regrettent ... Le coordinateur sportif connaissait tout le monde au club , de la commanderie jusqu'aux bureaux ..il faisait l'unanimité auprès des joueurs : " au moins Bob il met l'ambiance dans les stages et les mises au verts de l'OM ! " A la demande générale il avait accepté d'accompagner et d'encadrer une dernière fois les joueurs de l'OM pour la tournée de présaison en Côte d'Ivoire, en témoignage de fidélité au club et en signe d'adieux aux joueurs .. Adieu Bob tu vas nous manquer, tu sais ... oui tu vas nous manquer ¯\_(ツ)_/¯
arrête assassin tu t'enfonces
à marseille c'est que de la gauche maghrébine et il essaye de tuer à chaque match .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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