Le Real devance le PSG, c'est signé Mbappé

Le Real devance le PSG, c'est signé Mbappé

Liga
parEric Bethsy
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Souvent critiqué pour ses choix au mercato, le Real Madrid est pourtant bien placé dans la récente lettre de l’Observatoire du football. La Maison Blanche fait partie des clubs ayant réalisé les plus grosses plus-values, principalement grâce à Kylian Mbappé.
Le Real Madrid n’est pas vraiment réputé pour la qualité de son recrutement. Au contraire, le club dirigé par Florentino Pérez a tendance à se tromper sur le marché des transferts. Les Bernardo Silva, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ou encore Alvaro Carreras n’ont pas répondu aux attentes. Ce qui n’empêche pas la Maison Blanche d’être mise à l’honneur dans la récente lettre de l’Observatoire du football.
Ce dernier a établi le classement des clubs en fonction de la valorisation ou de la dépréciation des joueurs recrutés depuis cinq ans. Pour définir les chiffres, le bilan se base sur les sommes investies, puis sur les montants encaissés pour la vente de ces joueurs, ou sur leur valeur s’ils ne sont pas encore partis. A ce petit jeu, c’est l’Eintracht Francfort qui domine en Europe avec une plus-value totale estimée à 527 M€, dont 293 M€ pour des joueurs déjà vendus. Juste derrière, on retrouve le Real Madrid avec une valorisation positive à 526 M€.

Le PSG complète le podium

Les Merengue n’ont véritablement encaissé que 27 M€ de plus-value, c’est-à-dire pour des joueurs déjà revendus. En ce qui concerne les 499 M€ restants et donc virtuels, une grande partie est liée à Kylian Mbappé. Rappelons que l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain était arrivé libre à l’été 2024. Deux ans plus tard, la valeur du Français dépasse les 150 M€. Une très belle affaire qui permet au Real Madrid de bien figurer sur ce podium complété par le double champion d’Europe. Le Paris Saint-Germain arrive effectivement troisième avec 490 M€ de plus-value, dont 67 M€ sur des joueurs déjà transférés et 423 M€ sur des éléments toujours dans l’effectif.
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Derniers commentaires

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Chacun va un peu ou il veut quest ce que cela peut te foutre ?? Tu t'ennuies dans ta pauvre vie pour en etre a regarder ca ?? Je sais pas mafoi chacun mène un peu sa vie comme il l'entend

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Cest juste que jai autre chose a foutre de ma vie que de savoir la religion de untel ou untel de savoir comment il s'habille ce quil mange etc etc il y a d'autre soucis plus grave comme le manque de toubib et d'enseignant, sérieux toi ton soucis cest detre raciste avec tout les manques de moyen ailleurs ?? On sent que tu t'éclates dans la vie pauvre type ta rien d'autre a foutre que ca ?? Tes vraiment un pauvre malheureux

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Marseille paris Metz, le reste cest a droite ou " apolitique " sainte cest 50 50 le reste a droite , oui meme Rennes et jeunesse roahzon

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Des radicaux il y en a dans toute les religions meme chez les chrétiens, va faire un tour en europe de l'est voir un peu , pareil chez les juif netenyaoud cest quoi ?? A lui seul il a exterminé une population entière moralite ?? Les croates qui ont massacré des villages entier serbes ?? Des serbes qui ont massacré des villages entiers bosniaques ou kosovar ?? Des kosovar qui ont aussi détruit des villages serbes et ont fait des trafics d'organe ??? Tout cela au nom de la religion et de l'intolérance des fanatique raciste comme toi la Yougoslavie est l'exemple parfait de l'intolérance de toutes les religions, personne ne veut vivre avec personne !!! Voila le problème !! L'intolérance et le fachisme Croate chrétiens qui n'aime pas les serbes orthodoxe l'inverse est réciproque..

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Alors la chapeau bas!! Hormis L'OM metz PSG et sainté avec les greens angels ont des ultras ou cest idéologie de gauche... le trois quart du mouvement ultras français et mondial même est a droite !!

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