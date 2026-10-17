Le Real devance le PSG, c'est signé Mbappé

Souvent critiqué pour ses choix au mercato, le Real Madrid est pourtant bien placé dans la récente lettre de l’Observatoire du football. La Maison Blanche fait partie des clubs ayant réalisé les plus grosses plus-values, principalement grâce à Kylian Mbappé.

Le Real Madrid n’est pas vraiment réputé pour la qualité de son recrutement. Au contraire, le club dirigé par Florentino Pérez a tendance à se tromper sur le marché des transferts. Les Bernardo Silva, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ou encore Alvaro Carreras n’ont pas répondu aux attentes. Ce qui n’empêche pas la Maison Blanche d’être mise à l’honneur dans la récente lettre de l’Observatoire du football.

Ce dernier a établi le classement des clubs en fonction de la valorisation ou de la dépréciation des joueurs recrutés depuis cinq ans. Pour définir les chiffres, le bilan se base sur les sommes investies, puis sur les montants encaissés pour la vente de ces joueurs, ou sur leur valeur s’ils ne sont pas encore partis. A ce petit jeu, c’est l’Eintracht Francfort qui domine en Europe avec une plus-value totale estimée à 527 M€, dont 293 M€ pour des joueurs déjà vendus. Juste derrière, on retrouve le Real Madrid avec une valorisation positive à 526 M€.

Le PSG complète le podium

Les Merengue n’ont véritablement encaissé que 27 M€ de plus-value, c’est-à-dire pour des joueurs déjà revendus. En ce qui concerne les 499 M€ restants et donc virtuels, une grande partie est liée à Kylian Mbappé. Rappelons que l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain était arrivé libre à l’été 2024. Deux ans plus tard, la valeur du Français dépasse les 150 M€. Une très belle affaire qui permet au Real Madrid de bien figurer sur ce podium complété par le double champion d’Europe. Le Paris Saint-Germain arrive effectivement troisième avec 490 M€ de plus-value, dont 67 M€ sur des joueurs déjà transférés et 423 M€ sur des éléments toujours dans l’effectif.