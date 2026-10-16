PSG : Nico Williams à Paris, son agent confirme

PSG : Nico Williams à Paris, son agent confirme

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parCorentin Facy
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Homme fort de l’Espagne lors du sacre à l’Euro 2024, Nico Williams a bien fait l’objet d’un intérêt du Paris Saint-Germain. L’agent de l’attaquant de l’Athletic Bilbao l’a confirmé.
Malgré des performances globalement irrégulières en club avec l’Athletic Bilbao, Nico Williams a réussi à se faire un nom en Espagne. Champion du monde en 2026 dans un rôle de remplaçant, l’attaquant de 24 ans a surtout été un acteur majeur du sacre en 2024 lors de l’Euro. Sur son aile gauche, le natif de Pampelune était indiscutable et a réalisé une excellente compétition, s’imposant comme le pendant de Lamine Yamal. A l’issue de cet Euro 2024 qui a changé sa vie, Nico Williams a reçu énormément de propositions. Le Barça ou encore Chelsea ont essayé de le recruter… au même titre que le Paris Saint-Germain.
Invité d’un podcast sur YouTube, son agent Félix Tainta l’a confirmé. Le double champion d’Europe a tenté sa chance pour recruter Nico Williams, mais c’est le Barça qui était le plus proche de rafler la mise, sans finalement y parvenir. « Nous avons discuté avec le Barça. Évidemment, l'Athletic était au courant, car je les ai tenus informés de la situation à tout moment, même s'ils étaient mécontents de la manière dont les choses ont été gérées » raconte notamment l’agent de Nico Williams avant de poursuivre.

Le PSG a tenté Nico Williams en 2024

« Nico envisageait de partir car il est ambitieux, et à l'Athletic, on connaît les limites. On sait qu'on ne gagnera pas la Ligue des champions, et probablement pas la Liga non plus » a lâché Félix Tainta, lequel précisera que sans la garantie d’un minimum de temps de jeu de la part de Barcelone, les négociations sont finalement tombées à l’eau.
Quant à l’intérêt du PSG, l’agent de Nico Williams n’est pas entré dans les détails sur les raisons de ce transfert avorté. Avec le recul, le double champion d’Europe en titre ne doit pas regretter d’avoir manqué l’ailier espagnol. Avec des joueurs comme Kvara, Doué, Barcola ou encore Dembélé et maintenant Torres et Akliouche, le Paris SG a réussi à mettre la main sur des joueurs offensifs parfaitement compatibles avec la philosophie de son entraîneur Luis Enrique.
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