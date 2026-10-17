Le PSG en feu pour un prodige anglais de 16 ans

Convoité par plusieurs clubs européens, et non des moindres, JJ Gabriel, le jeune milieu de terrain de Manchester United, n'a pas encore fait de choix concernant son avenir. Parmi les équipes qui tournent autour du joueur mancunien, il y a bien le Paris Saint-Germain.

Fabrizio Romano l'avait annoncé vendredi, et ce samedi c'est le quotidien sportif espagnol Sport qui en rajoute, JJ Gabriel a de grandes chances de quitter Manchester United, au moment où le club anglais a toujours autant de mal à retrouver son lustre d'antan. La pépite anglaise de 16 ans a semble-t-il pris sa décision, et forcément cela affole déjà le mercato . Tandis que nos confrères catalans pensent que le FC Barcelone peut rafler la mise, car il est clair que JJ Gabriel apprécie visiblement les Blaugrana. Il est ainsi venu voir plusieurs matchs du Barça ces dernières années lors de vacances passées dans la région.

Le PSG en concurrence avec Madrid

Cependant, ces derniers confirment ce que disait le journaliste italien : le Barça devra faire face à l'énorme concurrence du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, ces deux géants étant prêts à faire un effort financier considérable pour convaincre le natif d'Enfield de signer. « Dans l’environnement du joueur, ils disent que Barcelone est l’une des équipes qui se presse le plus pour obtenir ses services. Ils indiquent également clairement que la proposition du Barça n'est pas la meilleure au niveau économique et qu'elle repose sur le projet sportif et la confiance des jeunes », précise notre confrère espagnol.

Du côté du Paris Saint-Germain, la présence de Luis Enrique sur le banc et la capacité de ce dernier à faire confiance aux jeunes joueurs sont des atouts énormes pour faire signer le milieu de terrain de 16 ans. JJ Gabriel le sait, l'entraîneur du PSG fait confiance aux pépites, et il pourra le lancer dans le grand bain s'il estime que c'est ce qu'il y a de mieux pour le PSG. La démonstration parisienne mercredi à Manchester a également dû taper dans l'oeil du joueur de Man Utd, qui, selon différentes sources, devrait annoncer sa décision dans les prochains jours.