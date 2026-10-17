Gabriel

Le PSG en feu pour un prodige anglais de 16 ans

PSG
parClaude Dautel
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Convoité par plusieurs clubs européens, et non des moindres, JJ Gabriel, le jeune milieu de terrain de Manchester United, n'a pas encore fait de choix concernant son avenir. Parmi les équipes qui tournent autour du joueur mancunien, il y a bien le Paris Saint-Germain.
Fabrizio Romano l'avait annoncé vendredi, et ce samedi c'est le quotidien sportif espagnol Sport qui en rajoute, JJ Gabriel a de grandes chances de quitter Manchester United, au moment où le club anglais a toujours autant de mal à retrouver son lustre d'antan. La pépite anglaise de 16 ans a semble-t-il pris sa décision, et forcément cela affole déjà le mercato. Tandis que nos confrères catalans pensent que le FC Barcelone peut rafler la mise, car il est clair que JJ Gabriel apprécie visiblement les Blaugrana. Il est ainsi venu voir plusieurs matchs du Barça ces dernières années lors de vacances passées dans la région.

Le PSG en concurrence avec Madrid

Cependant, ces derniers confirment ce que disait le journaliste italien : le Barça devra faire face à l'énorme concurrence du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, ces deux géants étant prêts à faire un effort financier considérable pour convaincre le natif d'Enfield de signer. « Dans l’environnement du joueur, ils disent que Barcelone est l’une des équipes qui se presse le plus pour obtenir ses services. Ils indiquent également clairement que la proposition du Barça n'est pas la meilleure au niveau économique et qu'elle repose sur le projet sportif et la confiance des jeunes », précise notre confrère espagnol.

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Du côté du Paris Saint-Germain, la présence de Luis Enrique sur le banc et la capacité de ce dernier à faire confiance aux jeunes joueurs sont des atouts énormes pour faire signer le milieu de terrain de 16 ans. JJ Gabriel le sait, l'entraîneur du PSG fait confiance aux pépites, et il pourra le lancer dans le grand bain s'il estime que c'est ce qu'il y a de mieux pour le PSG. La démonstration parisienne mercredi à Manchester a également dû taper dans l'oeil du joueur de Man Utd, qui, selon différentes sources, devrait annoncer sa décision dans les prochains jours.
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Il y a des la violence dans tous les stades. Que ce soit Sainte, l'OM, Nice, l'OL, etc... Mais ce n'est pas en disant juste cela que cela va calmer les choses. Non, il faut agir et ce dans TOUS les stades. Qu'on commence par Lyon ou Marseille ou Strasbourg ou ailleurs on s'en fiche, il faut faire un ménage intégral. Je n'étais pas fan du plan Leproux à l' époque, mais force est de constater que ça marche. Stop au racisme et à la violence ! Tel doit être le lot d'ordre partout !

Le PSG en feu pour un prodige anglais de 16 ans

Précisez juste que ce n'est pas la décision du gamin mais de ses parents et surtout son père qui est une véritable plaie. Il ne pense pas à son fils mais à son compte en banque.

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Qu'il s'occupe de son quartier lui Bien sur , on va enlever des points au club pour 3 pelés et un tondu de droite dans les tribunes de l'OL On fera aussi la même chose pour les gauchistes de l'OM qui caillassent les bus depuis 30 ans Pourquoi pas aller voir à Nice, et beaucoup d'autres clubs On va même s'occuper de son groupe LFI qui n'est pas net non plus

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Du coup le Rn doit demander la dissolution de tous les groupes d'extreme gauche ... ca va en faire des groupes en moins car la on est sur du 10 pour 1 ... On l'entend pas quand les extremistres de gauche marseillais caillassent les bus lyonnais avec des boules de petanques ... etonnant

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