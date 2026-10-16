PSG : Crise mondiale, les revenus du Qatar s’écroulent

PSG : Crise mondiale, les revenus du Qatar s’écroulent

PSG
parCorentin Facy
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Le Paris Saint-Germain fait sans conteste partie des clubs les plus riches du monde, mais la tendance de l’économie qatarie met en alerte les supporters du club de la capitale française.
Propriété du Qatar depuis mai 2011, le Paris Saint-Germain a connu un développement spectaculaire, que ce soit sur le plan financier mais aussi sportif avec deux victoires en Ligue des Champions en 2025 et 2026. Le club Bleu et Rouge est à présent une référence en Europe sur tous les points. Financièrement, tout va bien pour le PSG, qui se félicitait d’atteindre un chiffre d’affaires record de 837 millions d’euros à l’issue de la saison 2024-2025. L’économie du Qatar incite néanmoins à un peu de prudence pour les années à venir selon Romain Molina.
Dans un tweet très détaillé, le journaliste explique que le pays qui possède le Paris Saint-Germain a notamment connu une baisse de ses revenus de l’ordre de 42% sur les six premiers mois de l’année 2026. « 42% de revenus en moins pour le Qatar sur les six premiers mois de l’année. L'Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani a également évoqué une baisse de 14% des dépenses publiques tout en donnant bien sûr un message positif (largement repris par la presse internationale) » explique Romain Molina avant de se montrer un peu plus inquiet.
« Cependant, l'optimisme doit être tempéré : QatarEnergy avait annoncé qu'il faudrait entre trois et cinq ans de réparation (à des prix colossaux) pour remettre en état le complexe gazier de Ras Laffan qui abrite les plus grandes installations au monde de traitement et de liquéfaction de gaz naturel. Ce qui continuera d'impacter l'économie qatarie » détaille le journaliste, toujours bien informé. Toutes ces données sont évidemment complexes et dépendent avant tout des enjeux géopolitiques, dépassant largement la simple sphère du football.
Mais du côté des supporters du Paris Saint-Germain, on lit forcément tout cela avec intérêt… et peut-être une pointe d’inquiétude. Le double champion d’Europe en titre a de toute façon freiné ses folies depuis trois ans, s’interdisant par exemple de dépenser 100 millions d’euros pour un seul joueur. Une tendance qui va très certainement se confirmer dans les prochaines années.

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Derniers commentaires

Alerte au PSG, les revenus du Qatar baissent de 42%

En quoi " 42% de revenus en moins pour le Qatar sur les six premiers mois de l’année" devrait affecter le PSG ?

De Zerbi a cinq cibles pour sauver Tottenham

Cet entraîneur est une vraie fraude Donc pour lui... Dès qu'un joueur n'y arrive pas il faut le changer immédiatement ? Pourtant il a validé tous les attaquants venu durant le précédent mercato Aujourd'hui il en veut d'autres Pathétique ce coach il est incapable de donner de la confiance à ses joueurs

Alerte au PSG, les revenus du Qatar baissent de 42%

Ca tombe bien on est surement proche de l'auto suffisance et en plus notre équipe à ue des plus faible moyenne d'age de la LDC donc on est bon pour plusieurs années même s'il fallait ne pas recruter de stars.

Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu

Il vient de faire tous les matchs (11 sur 12)

Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas

"Dominateur dans les airs et globalement vainqueur de tous ses duels..". et il a ete nul. quel torchon...... Il a ete blessé des mois, s est fait operé, n a pas eu de vraie prepa. et il revient seulement depuis 2 3 matchs. evidement qu il na pas le coffre pour faire 90 a fond. faut etre un sacré journaliste pour penser l inverse....

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