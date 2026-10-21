PSG : Khvicha Kvaratskhelia victime d'une rupture des ligaments croisés

Ah... c'est une grosse tuile pour lui, pour le PSG et pour la Ligue1.
Non.... j'oublie juste que le Qatar est bien présent. Mdr
Voir ce que diront les experts supporters du petit club de Lyon, incollables en arbitrage, si une action similaire devait et souhaitons leur arriver contre eux lors de leur prochain match, Hâte d'impatience de connaitre leurs réactions
Victoire à la Pyrrhus.
Mika Godts est là pour ça, je vois pas Lucho prendre un joueur à ce moment de la saison.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨🚨🚨🚨🚨 POINT MÉDICAL: C’EST LES CROISÉS POUR KVARA - Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match d’hier face au FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours.