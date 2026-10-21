PSG : Khvicha Kvaratskhelia victime d'une rupture des ligaments croisés

Comme redouté par les médecins du PSG à chaud, Khvicha Kvaratskhelia souffre d’une rupture des ligaments croisés. Le club parisien vient de le confirmer dans un communiqué médical.

« Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match d’hier face au FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours » confirme le club de la capitale sur son site internet. confirme le club de la capitale sur son site internet. Un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain , qui perd l’un des acteurs majeurs de la deuxième victoire des Bleu et Rouge en Ligue des Champions . Le PSG a par ailleurs donné des nouvelles d’Ousmane Dembélé et de Marquinhos, eux aussi sortis sur blessure face au Barça mardi soir au Parc des Princes.

« A la suite d’une lésion à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé restera en soins ces prochaines semaines. A la suite d’une lésion à la cuisse droite, Marquinhos restera en soins ces prochaines semaines » écrit le club parisien. Le bilan est donc très lourd pour le champion d’Europe en titre après ce beau succès 4-2 face à Barcelone lors de la 3e journée de Ligue des Champions. La question légitime est maintenant de savoir si le PSG profitera du mercato hivernal qui se profile en janvier prochain pour recruter un joueur offensif susceptible de compenser numériquement l’absence longue durée de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien manquera au minimum les six prochains mois de compétition.