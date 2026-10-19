Kroupi au PSG, gros retournement de situation

C'est une quasi certitude même Hernandez . Seulement s'il délocalise ZZ a gauche ça risque de tuer mentalement Digne.
Et oui bien évidemment c'est le niçois qui se jette sous ses crampons c'est d'une logique implacable et les gars demandent de l'objectivité 😄
C'est pour ça que le VAR a dû intervenir ?
Le Mans, Monaco, et déplacements à Rennes, Lille, Marseille, Brest et Strasbourg....tu aurais l'audace de parvenir à me trouver un calendrier plus corsé ? Ajouté à cela le fait que le PSG soit le seul club à n'avoir pas pu se préparer. Bref, il n'y avait pas lieu de faire la comparaison avec le PSG qui est un cas à part, il faut uniquement regarder les clubs similaires.
Pour le maintien oui, pour des objectifs plus élevés il va falloir patienter avant de parler de fusée car l'OM compte 4 défaites en 7 journées, c'est énorme.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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