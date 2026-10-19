Kroupi au PSG, gros retournement de situation
Eli Junior Kroupi

Kroupi au PSG, gros retournement de situation

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est toujours à la recherche de joueurs capables d'apporter une réelle plus-value à son effectif. Eli Junior Kroupi est apprécié par les dirigeants parisiens, mais l'intérêt du club francilien pourrait finalement retomber.
L'été dernier, lors du mercato, le PSG a dû remodeler quelque peu son secteur offensif. Eli Junior Kroupi figurait parmi les joueurs désirés par Luis Enrique et son staff. Toutefois, compte tenu du prix réclamé par Bournemouth, les champions d'Europe ont activé d'autres pistes. De son côté, le jeune attaquant français n'a pas non plus rejoint les autres clubs européens intéressés par son profil. Pour ne rien arranger, il a entamé cette nouvelle saison blessé. Kroupi entend néanmoins marquer les esprits lors de cet exercice avec les Cherries, avec l'ambition de rejoindre un club plus huppé lors du prochain mercato estival.

Kroupi au PSG, c'est mort ? 

Cependant, comme le rapporte ces dernières heures Ekrem Konur, l'intérêt des clubs auparavant séduits par l'ancien joueur du FC Lorient commencerait à s'estomper. Sur son compte X, l'insider a en effet écrit : « Il reste incertain si Arsenal, Tottenham, PSG et Barcelone relanceront leur intérêt pour l'attaquant de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, en vue d'un possible transfert en 2027. »

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Un coup dur pour le Français, qui va devoir redoubler d'efforts s'il souhaite attirer de nouveau l'attention des meilleures formations européennes. Arsenal et le FC Barcelone avaient notamment envisagé de le recruter, tout comme le PSG, eux qui cherchaient à compenser l'échec dans le dossier Julian Alvarez. Mais, pour l'heure, aucune piste n'a abouti pour l'attaquant de 20 ans. Kroupi a encore une belle carrière devant lui et nul doute qu'il cherchera à confirmer son potentiel dans les années à venir. Depuis son départ de Lorient, il n'a jamais caché ses ambitions au plus haut niveau, lui qui reste sur une saison à 13 buts en Premier League avec Bournemouth.
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