Le PSG a prévu de faire disparaître Lamine Yamal

Le PSG a prévu de faire disparaître Lamine Yamal

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parEric Bethsy
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En grande forme avec le FC Barcelone, Lamine Yamal sera la principale menace pour le Paris Saint-Germain mardi. Pas de quoi inquiéter les Parisiens et leur entraîneur Luis Enrique, sûr de son plan pour neutraliser l’ailier espagnol.
A la veille du choc tant attendu, Lamine Yamal faisait forcément partie des sujets abordés pendant la conférence de presse du Paris Saint-Germain. L’ailier du FC Barcelone marche sur l’eau depuis le début de la saison. Et malheureusement pour les Parisiens, leur latéral gauche Nuno Mendes, habitué à stopper l’Espagnol lors de leurs confrontations, a dû déclarer forfait pour cette rencontre de Ligue des Champions au Parc des Princes. De quoi inquiéter les coéquipiers de Vitinha ?
« Peur ? Non, je ne dirais pas peur, a répondu le milieu portugais devant les médias. C'est vrai que c'est un grand joueur, un des meilleurs joueurs au monde. Ce qu'il fait en ce moment c'est incroyable, c'est un joueur exceptionnel. C'est intéressant de jouer contre ce type de joueur. Je sais qu'il est spécial, il est vraiment différent. » Malgré tout, Vitinha a tenu à souligner la qualité de toute l’équipe barcelonaise. C’est d’ailleurs le Barça dans son ensemble que Luis Enrique souhaite neutraliser.

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Pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, en l’absence de Nuno Mendes, mieux vaut priver Lamine Yamal de son objet favori. « La meilleur manière de défendre sur Lamine, c'est de faire en sorte que le Barça n'ait pas le ballon », a expliqué l’ancien coach du club catalan. Comme on pouvait s’y attendre, le double champion d’Europe n'a pas l'intention de mettre sa philosophie de côté pour ce match. Les Parisiens comptent bien monopoliser le cuir, et tant pis si le Barça est aussi une équipe réputée pour sa maîtrise dans l’entrejeu. On devrait donc assister à une sacrée bataille au milieu de terrain.
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OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je n ai pas vu le match, ni l action Lyonnaise, mais venir sous entendre qu Harit ne méritait pas rouge, sur son pied haut ds la poitrine de Marquinhos alors que la marque bien rougeâtre de ses crampons etait visible sur le thorax du Parisien, c est vraiment culotté... Sur cette action il y avait tout les ingrédients du rouge, faute, intentionnalité, dangerosité, mais des gars comme toi arrive encore a pleurer !!!

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Oui mais si cela arrive sur un de nos joueur on demandera le rouge , arretons d etre hypocrite

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je suis lyonnais mais je ne suis pas d'accord. L'intentionalité ne se juge pas, c'est la faute et sa dangerosité quie se juge. Le fait Qu'abdelli n'ait eu qu'un jaune est une erreure, les deux méritaient rouge.

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Bien

17 octobre : « Cassez-vous », Emmanuel Petit chasse les pilleurs

je suis contre le racisme et contre LFI contre le RN et contre les cons!! bcp de gens son au RN et ne sont pas raciste la preuves bcp de noire ou arabe votent pour eux!! et oublions pas LFI qui ne fait que du clientelisme en se servant des musulmans (en les prenant pour des teubés) les immigrés du maghreb oublie que ds leur pays ils sont contre l'immigration et son tous des pays de droite et ici ils sont de gauche pour une grosse majorité

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