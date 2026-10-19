Le PSG a prévu de faire disparaître Lamine Yamal

En grande forme avec le FC Barcelone, Lamine Yamal sera la principale menace pour le Paris Saint-Germain mardi. Pas de quoi inquiéter les Parisiens et leur entraîneur Luis Enrique, sûr de son plan pour neutraliser l’ailier espagnol.

A la veille du choc tant attendu, Lamine Yamal faisait forcément partie des sujets abordés pendant la conférence de presse du Paris Saint-Germain . L’ailier du FC Barcelone marche sur l’eau depuis le début de la saison. Et malheureusement pour les Parisiens, leur latéral gauche Nuno Mendes, habitué à stopper l’Espagnol lors de leurs confrontations, a dû déclarer forfait pour cette rencontre de Ligue des Champions au Parc des Princes. De quoi inquiéter les coéquipiers de Vitinha ?

« Peur ? Non, je ne dirais pas peur, a répondu le milieu portugais devant les médias. C'est vrai que c'est un grand joueur, un des meilleurs joueurs au monde. Ce qu'il fait en ce moment c'est incroyable, c'est un joueur exceptionnel. C'est intéressant de jouer contre ce type de joueur. Je sais qu'il est spécial, il est vraiment différent. » Malgré tout, Vitinha a tenu à souligner la qualité de toute l’équipe barcelonaise. C’est d’ailleurs le Barça dans son ensemble que Luis Enrique souhaite neutraliser.

Pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, en l’absence de Nuno Mendes, mieux vaut priver Lamine Yamal de son objet favori. « La meilleur manière de défendre sur Lamine, c'est de faire en sorte que le Barça n'ait pas le ballon », a expliqué l’ancien coach du club catalan. Comme on pouvait s’y attendre, le double champion d’Europe n'a pas l'intention de mettre sa philosophie de côté pour ce match. Les Parisiens comptent bien monopoliser le cuir, et tant pis si le Barça est aussi une équipe réputée pour sa maîtrise dans l’entrejeu. On devrait donc assister à une sacrée bataille au milieu de terrain.