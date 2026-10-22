Une légende à 150 buts en danger face à l'OL

Une légende à 150 buts en danger face à l'OL

OL
parGuillaume Conte
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Très mal parti en Europa League, Hoffenheim rêve de faire tomber un candidat au Top8 comme l'OL. Pour cela, le club allemand attend le réveil de sa légende Andrej Kramaric.
Leader de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais espère bien enchainer les matchs et les victoires, avec un déplacement attendu à Hoffenheim. Face à une équipe très solide en Bundesliga la saison dernière mais dernière après deux défaites embarrassantes face à Crète et Besiktas, l’OL aura l’occasion de conforter sa première place et de faire un grand pas vers le Top8, l’objectif affiché par Paulo Fonseca.
Pour cela, il faudra tout de même répondre présent sur la pelouse d’Hoffenheim, qui a mal débuté sa saison mais cherchera à se réveiller. Avec deux victoires en huit matchs, Hoffenheim se cherche, et c’est aussi le cas de son attaquant vedette. Légende du club où il est arrivé en 2016, Andrej Kramaric sort d’une saison à 15 buts, ce qui est remarquable à ce niveau à 35 ans.

Kramaric, une dernière chance face à l'OL ?

Mais depuis la reprise, l’attaquant croate est muet. Souvent cantonné sur le banc de touche, il n’a pas saisi sa chance quand son entraineur l’a mis dans le 11 de départ comme ce fut le cas contre Besiktas, et il s’est même pris un savon au passage. « On ne peut pas distribuer des minutes de temps de jeu comme ça quand on est entraineur. Les joueurs doivent simplement gagner ces minutes par leurs performances », a balancé Christian Ilzer, le manager autrichien du club allemand.
Mais depuis sa dernière prolongation en mai dernier, Kramaric ne convainc plus, et son étiquette d’homme à plus de 150 buts marqués pour Hoffenheim ne lui offre aucune garantie. Face à l’OL, le vice-champion du monde avec la Croatie en 2018 va se voir offrir une nouvelle opportunité de briller. Dans la presse allemande, il se murmure que cela pourrait être sa dernière avant longtemps s’il ne retrouve pas son niveau rapidement.

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Lens se fait rouler dessus à Bruges

pourquoi a ton avis? car les finaces de tous les clubs de L1 sont desastreux, et qu on ne peut pas jouer sur tous les tableaux.

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et l envhissement de terrain, les insultes sur le joueur , bagarres et karateka volant?

L'OM lui a fait la misère, Rongier raconte tout

super. c est sur toi ton raisonn ement est top ! on lui pose des questions, il repond simplement sans chichi ou inventer

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oui mais sont eliminés prématurement. ca compense

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Et pour le tifo des supporters du PSG sur le Barça ?

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