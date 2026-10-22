Indice UEFA : La France catastrophique, la Belgique passe devant

Indice UEFA : La France catastrophique, la Belgique passe devant

Coupe d'Europe
parGael Anger
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L'indice UEFA fait triste mine ce jeudi matin après les résultats de mercredi soir. Lille et Lens ont sombré, et la double défaite des Nordistes permet même à la Belgique de repasser devant les représentants de Ligue 1.
En dehors du PSG, les résultats des clubs français en Ligue des Champions sont très décevants. Après trois journées, si Paris est dans le Top8 avec trois victoires, Lens et Lille sont virtuellement éliminés, avec un total d’une victoire en six matchs. Ce mardi, cela n’a pas manqué avec la défaite du LOSC à domicile face à Galatasaray (2-4), et celle du Racing à Bruges avec un sévère 3-0.

La France reste dans le Top10 à l'arrache

A l’heure du bilan, ce n’est forcément pas fameux. Au classement de cette saison, alors que la France avait pris la 9e place à la faveur de la démonstration du PSG face à Barcelone, une place a été perdue dans le lot. Cela profite à la Belgique, qui a pleinement bénéficié de la victoire de Bruges pour passer devant.
L’OL, Rennes, l’OM et Monaco auront l’occasion d’aller chercher de précieux points ce jeudi dans les deux autres Coupes d’Europe. Il faudra bien cela pour passer des pays comme l’Azerbaïdjan, qui n’a plus qu’un seul représentant, par exemple.
Seule bonne nouvelle dans ce marasme, le fait que le Portugal n’ait pour une fois pas fait mieux. Avec les défaites du FC Porto (mardi) et du Sporting (mercredi), les Lusitaniens ne prennent plus d’avance et chutent même à la 6e place de l’indice UEFA de cette saison, dépassés notamment par l’Italie et la Turquie. Un moindre mal donc même s’il va être temps de gagner des points en Ligue des Champions si Lille et Lens veulent au moins accrocher les barrages à la fin de l’hiver.
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il a le meme argument que tout le monde ici !! Tu es un putain d'abruti lol

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