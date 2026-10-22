Indice UEFA : La France catastrophique, la Belgique passe devant

alors non ce qui compte ce ne sont pas que les titres justement
pas compris
Christiano Ronaldo s'est tout de même vu infliger une amende de 255€ sur ces 267 millions d'€. C'est 0,0000955 % de ses revenus, une telle amende de la fédération Portugaise ça a forcément un impact sur son train de vie
Heureusement qu'il y a le PSG en CE Ce club le seul qui fait honneur au football Français
il a le meme argument que tout le monde ici !! Tu es un putain d'abruti lol
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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