OL : Les comptes s’améliorent, les salaires découpés

L’Olympique Lyonnais a dévoilé ce mercredi soir ses comptes consolidés, avec une perte de 87 millions d'euros, contre 201 millions d'euros la saison précédente. Une nette amélioration, à prendre tout de même avec prudence. A noter que la masse salariale de l'OL a plongé.

Arrêtés par le conseil d’administration de l'OL, présidé par Michele Kang, ces comptes consolidés confirment que l'OL a mis le paquet pour faire des économies. Et notamment sur les salaires, et surtout ceux des joueurs, qui tombent à 114 millions d'euros, contre 178 millions d'euros, il y a un an. Et il n’y a pas photo, puisque c’est le plus bas niveau depuis 2018 à l'Olympique Lyonnais où la masse salariale enflait sans cesse. La chasse aux joueurs surpayés a explicitement un effet positif sur les comptes, ce qui récompense le travail mené par Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger.

L'OL a découpé les salaires à la hache

Cependant, tout n'est pas encore tout rose dans les comptes de l'Olympique Lyonnais, car ceux-ci confirment que sans l'intervention d'urgence de Michele Kang, l'OL serait dans le dur. Parce que si d’un côté, plus de 240 millions d'euros de dettes du club envers Eagle Bidco, son ancien actionnaire majoritaire, John Textor et leurs sociétés affiliées se sont éteintes. De l’autre, le club a déprécié environ 205 millions d'euros de créances avec le club de Botafogo et sur deux sociétés de l’ancien actionnaire, autrement dit, il estime qu’il ne récupérera sans doute pas cet argent. Ces deux opérations ne se compensent pas tout à fait, mais elles "embellissent" le résultat d’environ 37 millions d'euros. De plus, le club reste lourdement endetté, avec environ 410 millions d'euros de dettes financières, dont 31 millions d'euros prêtés par Michele Kang. A noter que l'Olympique Lyonnais est également impacté par la baisse colossale des droits TV, mais également par une baisse des recettes des manifestations organisées au Groupama Stadium.