OL : Les comptes s’améliorent, les salaires découpés

OL : Les comptes s’améliorent, les salaires découpés

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parClaude Dautel
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L’Olympique Lyonnais a dévoilé ce mercredi soir ses comptes consolidés, avec une perte de 87 millions d'euros, contre 201 millions d'euros la saison précédente. Une nette amélioration, à prendre tout de même avec prudence. A noter que la masse salariale de l'OL a plongé.
Arrêtés par le conseil d’administration de l'OL, présidé par Michele Kang, ces comptes consolidés confirment que l'OL a mis le paquet pour faire des économies. Et notamment sur les salaires, et surtout ceux des joueurs, qui tombent à 114 millions d'euros, contre 178 millions d'euros, il y a un an. Et il n’y a pas photo, puisque c’est le plus bas niveau depuis 2018 à l'Olympique Lyonnais où la masse salariale enflait sans cesse. La chasse aux joueurs surpayés a explicitement un effet positif sur les comptes, ce qui récompense le travail mené par Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger.

L'OL a découpé les salaires à la hache

Cependant, tout n'est pas encore tout rose dans les comptes de l'Olympique Lyonnais, car ceux-ci confirment que sans l'intervention d'urgence de Michele Kang, l'OL serait dans le dur. Parce que si d’un côté, plus de 240 millions d'euros de dettes du club envers Eagle Bidco, son ancien actionnaire majoritaire, John Textor et leurs sociétés affiliées se sont éteintes. De l’autre, le club a déprécié environ 205 millions d'euros de créances avec le club de Botafogo et sur deux sociétés de l’ancien actionnaire, autrement dit, il estime qu’il ne récupérera sans doute pas cet argent. Ces deux opérations ne se compensent pas tout à fait, mais elles "embellissent" le résultat d’environ 37 millions d'euros. De plus, le club reste lourdement endetté, avec environ 410 millions d'euros de dettes financières, dont 31 millions d'euros prêtés par Michele Kang. A noter que l'Olympique Lyonnais est également impacté par la baisse colossale des droits TV, mais également par une baisse des recettes des manifestations organisées au Groupama Stadium.

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Cependant, l'optimisme est de retour, puisque dans son communiqué, l'Olympique Lyonnais affiche des ambitions sportives élevées. « Après stabilisation de la situation actionnariale et financière du Groupe en juin 2026, la Direction poursuit la mise en œuvre de sa politique d’assainissement, dans l’objectif de redresser la situation financière de l’Olympique Lyonnais et de créer un club en mesure de viser une qualification européenne récurrente voire, à moyen terme, une qualification récurrente en Ligue des Champions », précise l'OL. Et cela est bien parti cette saison, puisqu'à ce jour l'équipe de Paulo Fonseca est en tête de la Ligue 1.
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L'avantage du nouveau 01 cest que tu peux pas me bloquer t'es obligé de me lire, et je vais te manger la tete le fachos

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Bravo mac court. Bravo lens T'es plein de bravo qui n'ont aucun sens t'applaudis sans savoir comme un déficient mental a chaque fois tu fais peine a voir t'as triste mine

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Bravo aux lensois de s'etre donne rdv avec bruges pour se fighter ?? T'es con ou t'es con ?? Ou t'as lu que le titre et vient commenter comme un débile sans donc savoir ?? Le dijaya faut toujours quil ouvre son cul meme quand il sait pas !! Bon apres il sait pas grand chose, mais bon quand meme ferme ta sale gueule si cest pour dire des âneries pareilles qui ont aucun sens tu aurais dit que tu chausses du 44 ca aurait eu plus de sens trou du cul

L1 : Le PSG et l'OL discutent d’un report !

Perso , j'aurais souhaité un report ne serait-ce que d’un jour, histoire d'accorder un meilleur repos aux lyonnais, psg a joué son match européen mardi , ce qui fait "5" jours de repos , quand à l'OL, match européen ce jeudi en déplacement en Allemagne, ce qui reste seulement "3" jours !!! Un report "fair-play " aurait été de bon augure, mais là pour le coup , non non , seulement peut-être, et juste pour une histoire de sécurité !!! ???

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Le LOSC n'a tout simplement pas le niveau pour jouer la Champions League.

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