Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu

Maillon fort de l'OL la saison dernière, Tyler Morton déçoit sur les derniers matchs. Paulo Fonseca a une explication, mais ne change pas son utilisation de l'Anglais pour autant.

Mis au repos pendant trois semaines avec la trêve internationale, Tyler Morton a beaucoup déçu sur les deux matchs de reprise. Transparent face à Lens, l’Anglais n’a pas vraiment convaincu contre Crystal Palace, un club de Premier League important à ses yeux puisqu’il fait partie de ses prétendants en vue d’un retour en Angleterre dans les mois à venir.

Mais si actif lors de sa première saison, l’ancien de Liverpool a clairement perdu de sa spontanéité et de son insouciance, et joue beaucoup plus prudemment, sans pousser ses actions jusqu’au bout. Logiquement, Le Progrès l’a mis dans le rayon des flops pour son match face à Palace, où il a été trop neutre et assez maladroit. Très loin de ses habitudes. Il a récolté la note de 4/10 même s’il a aussi été félicité pour son décalage sur Khalis Merah sur l’action du deuxième but.

Bien conscient que le niveau affiché par Morton n’était pas celui attendu, Paulo Fonseca a pris la parole sur ce sujet, révélant que le milieu de terrain jouait avec une pubalgie qui ne passait pas. « Tyler Morton a besoin de repos. On ne peut oublier qu’il joue avec une pubalgie. Il a cette difficulté physique, même s’il récupère bien. Il a fini la saison dernière avec des difficultés, il a un programme de récupération mais avec trois matchs par semaine, c’est difficile. Il se sent bien mais nous savons qu’il joue dans une position très intense et nous devons faire attention », a livré Paulo Fonseca, qui ne ménage pas pour autant son joueur qui enchaine les matchs et n’a pas été sorti un seul instant contre Crystal Palace alors qu’il était en difficulté sur le plan physique.

Des choix étonnants mais qui empêchent en tout cas Tyler Morton de donner sa pleine mesure, lui qui semble se retenir sur certaines actions au duel ou pour son apport offensif beaucoup plus limité cette saison.