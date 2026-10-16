Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu

Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu

OL
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Maillon fort de l'OL la saison dernière, Tyler Morton déçoit sur les derniers matchs. Paulo Fonseca a une explication, mais ne change pas son utilisation de l'Anglais pour autant.
Mis au repos pendant trois semaines avec la trêve internationale, Tyler Morton a beaucoup déçu sur les deux matchs de reprise. Transparent face à Lens, l’Anglais n’a pas vraiment convaincu contre Crystal Palace, un club de Premier League important à ses yeux puisqu’il fait partie de ses prétendants en vue d’un retour en Angleterre dans les mois à venir.
Mais si actif lors de sa première saison, l’ancien de Liverpool a clairement perdu de sa spontanéité et de son insouciance, et joue beaucoup plus prudemment, sans pousser ses actions jusqu’au bout. Logiquement, Le Progrès l’a mis dans le rayon des flops pour son match face à Palace, où il a été trop neutre et assez maladroit. Très loin de ses habitudes. Il a récolté la note de 4/10 même s’il a aussi été félicité pour son décalage sur Khalis Merah sur l’action du deuxième but.
Bien conscient que le niveau affiché par Morton n’était pas celui attendu, Paulo Fonseca a pris la parole sur ce sujet, révélant que le milieu de terrain jouait avec une pubalgie qui ne passait pas. « Tyler Morton a besoin de repos. On ne peut oublier qu’il joue avec une pubalgie. Il a cette difficulté physique, même s’il récupère bien. Il a fini la saison dernière avec des difficultés, il a un programme de récupération mais avec trois matchs par semaine, c’est difficile. Il se sent bien mais nous savons qu’il joue dans une position très intense et nous devons faire attention », a livré Paulo Fonseca, qui ne ménage pas pour autant son joueur qui enchaine les matchs et n’a pas été sorti un seul instant contre Crystal Palace alors qu’il était en difficulté sur le plan physique.
Des choix étonnants mais qui empêchent en tout cas Tyler Morton de donner sa pleine mesure, lui qui semble se retenir sur certaines actions au duel ou pour son apport offensif beaucoup plus limité cette saison.

Lire aussi

Benzema a bien un contrat anti-OL avec l'Arabie SaouditeBenzema a bien un contrat anti-OL avec l'Arabie Saoudite
OL : Ce joueur qui a crevé l’écran face à PalaceOL : Ce joueur qui a crevé l’écran face à Palace
Articles Recommandés
Alerte Au Psg Les Revenus Du Qatar Baissent De 42
PSG

Alerte au PSG, les revenus du Qatar baissent de 42%

Ce Defenseur A La Ramasse Lom Nen Revient Pas
OM

Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas

Lasse Tient Un Phenomene Larsonneur En Danger
ASSE

L'ASSE tient un phénomène, Larsonneur en danger

Om Gomes Vire Du Onze Genesio Doit Imiter Lol
OM

OM : Gomes viré du onze, Genesio doit imiter l'OL

Fil Info

Alerte au PSG, les revenus du Qatar baissent de 42%
Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas
L'ASSE tient un phénomène, Larsonneur en danger
OM : Gomes viré du onze, Genesio doit imiter l'OL
Surprise, le PSG va jouer la Ligue 1 au Stade de France
Indice UEFA : La France bondit de trois places
TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Derniers commentaires

Alerte au PSG, les revenus du Qatar baissent de 42%

En quoi " 42% de revenus en moins pour le Qatar sur les six premiers mois de l’année" devrait affecter le PSG ?

De Zerbi a cinq cibles pour sauver Tottenham

Cet entraîneur est une vraie fraude Donc pour lui... Dès qu'un joueur n'y arrive pas il faut le changer immédiatement ? Pourtant il a validé tous les attaquants venu durant le précédent mercato Aujourd'hui il en veut d'autres Pathétique ce coach il est incapable de donner de la confiance à ses joueurs

Alerte au PSG, les revenus du Qatar baissent de 42%

Ca tombe bien on est surement proche de l'auto suffisance et en plus notre équipe à ue des plus faible moyenne d'age de la LDC donc on est bon pour plusieurs années même s'il fallait ne pas recruter de stars.

Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu

Il vient de faire tous les matchs (11 sur 12)

Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas

"Dominateur dans les airs et globalement vainqueur de tous ses duels..". et il a ete nul. quel torchon...... Il a ete blessé des mois, s est fait operé, n a pas eu de vraie prepa. et il revient seulement depuis 2 3 matchs. evidement qu il na pas le coffre pour faire 90 a fond. faut etre un sacré journaliste pour penser l inverse....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading