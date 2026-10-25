Transfert impossible, l’OL fait une annonce

Transfert impossible, l’OL fait une annonce

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parGuillaume Conte
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La deuxième saison de Pavel Sulc à l'OL n'a rien à voir avec la première, et le Tchèque, qui faisait l'objet d'intérêts appuyés en vue du mercato hivernal, ne bougera donc pas.
Les choix sont limités en attaque pour Paulo Fonseca. Loïs Openda est blessé et Pavel Sulc a rejoint le Belge à l’infirmerie. Cela se complique pour l’OL, qui a déjà pris l’eau à Hoffenheim cette semaine, et se prépare à affronter le PSG ce lundi. Si le retour d’Openda est prévu pour le mois de novembre, l'OL a annoncé ce dimanche midi que le Tchèque ne reviendrait pas avant février 2027. Trois mois d’absence donc au minimum qui rendent forcément le début de saison de l’ancien de Plzen loin des attentes générées par la saison dernière.

Sulc ne fait plus rêver en Europe

Et cela va avoir une conséquence aussi claire qu’évidente pour l’OL. Pavel Sulc, qui avait des touches en Premier League et en Italie, n’a aucune chance de partir cet hiver. Le calcul serait mauvais pour Lyon, qui aurait pu surfer sur sa très bonne première saison pour le vendre l’été dernier, mais risque de faire beaucoup moins saliver les clubs européens au mois de janvier. Selon la presse italienne, l’intérêt d’une formation comme la Juventus s’était déjà estompé au début de l’automne, devant les performances bien moins convaincantes de Pavel Sulc. Même si cela s’explique aussi par les douleurs au genou qui l’ont clairement empêchées de tout donner depuis la reprise.
La meilleure option de l’OL sera donc d’être patient, et d’attendre le retour de blessure du Tchèque pour le voir retrouver son meilleur niveau, lui qui a besoin d’être virevoltant et à l’affût pour dévoiler son efficacité. En cas de bonne deuxième partie de saison, la question de son avenir se posera mais pour l’homme, la priorité est de voir Sulc se reposer, se soigner, et aider Lyon en 2027.

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