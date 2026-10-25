La terrible nouvelle est confirmée à l’OL

C'est la double tuile pour l'OL en attaque. Alors que Loïs Openda ne reprendra pas avant la mi-novembre, Pavel Sulc est forfait jusqu'en 2027 en raison d'un problème tenace à un genou.

Déjà privé de son buteur numéro 1 en la personne de Loïs Openda, l’OL va avoir du mal à trouver le chemin des filets dans les prochaines semaines. Pavel Sulc, sans être un vrai avant-centre, est tout de même le finisseur en chef avec son flair et son sens du but. Mais le Tchèque l’avait confié dès le début de saison, il n’était pas à 100 % en raison d’une blessure persistante au genou. Utilisé malgré la gêne ou la douleur, l’ancien de Plzen a manqué la rencontre de ce jeudi à Hoffenheim, et l’OL est apparu bien peu dangereux offensivement.

La mauvaise nouvelle pour Lyon, c’est que Sulc manquera aussi les rencontres des deux prochains mois. Touché mercredi lors de la séance d’entrainement, l’attaquant révélation de la saison passée voit toujours son ménisque le faire souffrir, et désormais continuer à jouer ne devient plus envisageable.

L'OL démuni dans l'axe de l'attaque

Selon les informations de L’Equipe, Pavel Sulc ne reviendra pas cette année sur les terrains. Son absence se compte donc en mois, et Paulo Fonseca va être très limité offensivement avec l’absence de Loïs Openda. La trêve internationale de novembre fera clairement du bien, car le Belge ne reviendra pas avant cette fenêtre de matchs internationaux. Et comme Rémi Himbert n’a pas vraiment donné satisfaction en Allemagne ce jeudi et que Corentin Tolisso est aussi gêné par une douleur aux adducteurs, les choix offensifs vont être très limités pour l’OL pour le match de ce lundi soir face au Paris SG notamment. Khalis Merah, qui s’était plutôt montré à son avantage à ce poste quand il a été utilisé, a de grandes chances de débuter en pointe.