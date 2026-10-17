OL : Un transfert à 50 millions d'euros prévu cet hiver

L'OL pourrait vivre un mercato hivernal particulièrement mouvementé. Pavel Šulc est notamment annoncé sur le départ, lui qui ne manque pas de prétendants.

L' Olympique Lyonnais nourrit de belles ambitions cette saison, aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. Paulo Fonseca dispose d'un effectif composé de joueurs de grande qualité. Mais les finances rhodaniennes restent fragiles, et des ventes importantes ne sont pas à exclure cet hiver lors du mercato. Pavel Šulc est notamment concerné, lui qui ne devrait pas manquer de propositions alléchantes pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. En Italie, la Juventus est notamment très intéressée par son profil et pourrait passer à l'action dans les prochaines semaines.

Sulc sur le départ de l'OL dès cet hiver ?

Selon les informations de Tutto Juve, la Vieille Dame est actuellement le club le mieux placé pour recruter l'international tchèque dès cet hiver. Un obstacle se dresse toutefois sur la route de la formation italienne : le prix réclamé par les dirigeants de l'OL. En effet, le club rhodanien demande près de 50 millions d'euros pour laisser partir Pavel Šulc en cours de saison. Une somme jugée beaucoup trop élevée par la direction du club piémontais.

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À noter que la Juventus n'est pas la seule équipe à s'intéresser au joueur de 25 ans. L'Atlético de Madrid et Aston Villa suivraient également sa situation. Deux clubs qui pourraient avoir les moyens de répondre aux exigences financières lyonnaises pour s'attacher les services du natif de Karlovy Vary.

Un départ de Šulc dès le mois de janvier constituerait en tout cas un coup dur pour l'OL. Le joueur est très attaché au club rhodanien, et sa volonté pourrait peser dans la balance. Ces derniers mois, il aurait d'ailleurs repoussé certaines approches venues d'Angleterre afin de poursuivre son aventure à l'Olympique Lyonnais. Et ce n'est pas anodin.