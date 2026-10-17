OL : Un transfert à 50 millions d'euros prévu cet hiver

OL : Un transfert à 50 millions d'euros prévu cet hiver

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parHadrien Rivayrand
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L'OL pourrait vivre un mercato hivernal particulièrement mouvementé. Pavel Šulc est notamment annoncé sur le départ, lui qui ne manque pas de prétendants.
L'Olympique Lyonnais nourrit de belles ambitions cette saison, aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. Paulo Fonseca dispose d'un effectif composé de joueurs de grande qualité. Mais les finances rhodaniennes restent fragiles, et des ventes importantes ne sont pas à exclure cet hiver lors du mercato. Pavel Šulc est notamment concerné, lui qui ne devrait pas manquer de propositions alléchantes pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. En Italie, la Juventus est notamment très intéressée par son profil et pourrait passer à l'action dans les prochaines semaines.

Sulc sur le départ de l'OL dès cet hiver ? 

Selon les informations de Tutto Juve, la Vieille Dame est actuellement le club le mieux placé pour recruter l'international tchèque dès cet hiver. Un obstacle se dresse toutefois sur la route de la formation italienne : le prix réclamé par les dirigeants de l'OL. En effet, le club rhodanien demande près de 50 millions d'euros pour laisser partir Pavel Šulc en cours de saison. Une somme jugée beaucoup trop élevée par la direction du club piémontais.

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À noter que la Juventus n'est pas la seule équipe à s'intéresser au joueur de 25 ans. L'Atlético de Madrid et Aston Villa suivraient également sa situation. Deux clubs qui pourraient avoir les moyens de répondre aux exigences financières lyonnaises pour s'attacher les services du natif de Karlovy Vary.
Un départ de Šulc dès le mois de janvier constituerait en tout cas un coup dur pour l'OL. Le joueur est très attaché au club rhodanien, et sa volonté pourrait peser dans la balance. Ces derniers mois, il aurait d'ailleurs repoussé certaines approches venues d'Angleterre afin de poursuivre son aventure à l'Olympique Lyonnais. Et ce n'est pas anodin.
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Lissé sur 15 ans ça fait 100 M / an de sponsoring "maison". C'est beaucoup et peu à la fois quand on sait comment le FPF nous a empêcher de flamber certaines années alors que le proprio a largement les moyens.

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Chacun va un peu ou il veut quest ce que cela peut te foutre ?? Tu t'ennuies dans ta pauvre vie pour en etre a regarder ca ?? Je sais pas mafoi chacun mène un peu sa vie comme il l'entend

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Cest juste que jai autre chose a foutre de ma vie que de savoir la religion de untel ou untel de savoir comment il s'habille ce quil mange etc etc il y a d'autre soucis plus grave comme le manque de toubib et d'enseignant, sérieux toi ton soucis cest detre raciste avec tout les manques de moyen ailleurs ?? On sent que tu t'éclates dans la vie pauvre type ta rien d'autre a foutre que ca ?? Tes vraiment un pauvre malheureux

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Marseille paris Metz, le reste cest a droite ou " apolitique " sainte cest 50 50 le reste a droite , oui meme Rennes et jeunesse roahzon

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Des radicaux il y en a dans toute les religions meme chez les chrétiens, va faire un tour en europe de l'est voir un peu , pareil chez les juif netenyaoud cest quoi ?? A lui seul il a exterminé une population entière moralite ?? Les croates qui ont massacré des villages entier serbes ?? Des serbes qui ont massacré des villages entiers bosniaques ou kosovar ?? Des kosovar qui ont aussi détruit des villages serbes et ont fait des trafics d'organe ??? Tout cela au nom de la religion et de l'intolérance des fanatique raciste comme toi la Yougoslavie est l'exemple parfait de l'intolérance de toutes les religions, personne ne veut vivre avec personne !!! Voila le problème !! L'intolérance et le fachisme Croate chrétiens qui n'aime pas les serbes orthodoxe l'inverse est réciproque..

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