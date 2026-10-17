OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

LFI : les fachos anti démocratie qui voudraient faire taire tout ceux qui ne pensent pas comme eux… Tout ceci se payera dans les urnes…
Il y a des la violence dans tous les stades. Que ce soit Sainte, l'OM, Nice, l'OL, etc... Mais ce n'est pas en disant juste cela que cela va calmer les choses. Non, il faut agir et ce dans TOUS les stades. Qu'on commence par Lyon ou Marseille ou Strasbourg ou ailleurs on s'en fiche, il faut faire un ménage intégral. Je n'étais pas fan du plan Leproux à l' époque, mais force est de constater que ça marche. Stop au racisme et à la violence ! Tel doit être le lot d'ordre partout !
Précisez juste que ce n'est pas la décision du gamin mais de ses parents et surtout son père qui est une véritable plaie. Il ne pense pas à son fils mais à son compte en banque.
Qu'il s'occupe de son quartier lui Bien sur , on va enlever des points au club pour 3 pelés et un tondu de droite dans les tribunes de l'OL On fera aussi la même chose pour les gauchistes de l'OM qui caillassent les bus depuis 30 ans Pourquoi pas aller voir à Nice, et beaucoup d'autres clubs On va même s'occuper de son groupe LFI qui n'est pas net non plus
Du coup le Rn doit demander la dissolution de tous les groupes d'extreme gauche ... ca va en faire des groupes en moins car la on est sur du 10 pour 1 ... On l'entend pas quand les extremistres de gauche marseillais caillassent les bus lyonnais avec des boules de petanques ... etonnant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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