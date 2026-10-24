OL : Un plan anti-PSG confirmé à Lyon

OL : Un plan anti-PSG confirmé à Lyon

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parHadrien Rivayrand
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L'OL ira défier le PSG lundi soir au Parc des Princes. Si les Gones ont inquiété face à Hoffenheim en Ligue Europa, ils pensent avoir un coup à jouer dans la capitale.
L'Olympique Lyonnais a fait l'impasse sur son déplacement à Hoffenheim en Ligue Europa cette semaine. Le club rhodanien souhaite ainsi se donner toutes les chances de décrocher un résultat face au PSG en Ligue 1, lundi soir. Une stratégie contestée par certains supporters et observateurs de l'OL. Reste désormais à savoir dans quel état de forme les joueurs de Paulo Fonseca aborderont ce choc face au Paris Saint-Germain. La saison passée, les Gones étaient parvenus à faire tomber le club de la capitale sur sa pelouse. Même si cette nouvelle confrontation s'annonce difficile à négocier, l'OL devra exploiter les faiblesses parisiennes pour créer la surprise.

L'OL veut appuyer où ça fait mal 

Pour Quentin Vieira, qui s'est récemment exprimé dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, tout se jouera sur l'efficacité et l'envie : « Faire un match plein avec beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité aussi. » Même son de cloche du côté de Nicolas Puydebois, qui veut voir des Lyonnais affamés : « Il faut une vraie maîtrise technique et mettre beaucoup d'intensité. (...) Bien défendre ne suffira pas. Le football, c'est être efficace dans les deux surfaces et là, il va falloir être chirurgical. » La gestion du contre-pressing parisien sera également déterminante pour les hommes de Paulo Fonseca.

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Par ailleurs, le média Olympique et Lyonnais souligne l'importance que pourraient revêtir les coups de pied arrêtés. Le PSG rencontre certaines difficultés dans ce secteur de jeu, et l'OL devra donc préparer des phases offensives spécifiques pour tenter d'en profiter.
À noter que l'OL devra composer sans Loïs Openda ni Keito Nakamura face au club de la capitale. Un coup dur pour l'attaque rhodanienne, qui risque de disposer de peu d'occasions face à un Paris Saint-Germain habitué à confisquer le ballon à ses adversaires.
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