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L1 : Un Niçois harcelé, il paie cher sa boulette à Lyon

Ligue 1
parEric Bethsy
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Après la victoire de l’Olympique Lyonnais face à l’OGC Nice (2-1) dimanche dernier, le gardien azuréen Yevhann Diouf a subi de sévères critiques. Le Gym parle même d’un véritable acharnement contre son dernier rempart.
L’Olympique Lyonnais a fait des dégâts chez les Aiglons. Au-delà de la défaite infligée à l’OGC Nice, l’actuel leader de Ligue 1 a sérieusement compliqué le quotidien de Yevhann Diouf. Le gardien du Gym, fautif sur le but de Pavel Sulc à cause d’un ballon mal repoussé dans l’axe, subit de nombreuses critiques. Ce traitement a apparemment affecté l’international sénégalais, à tel point que le directeur sportif niçois Roger Ricort a jugé nécessaire d’entamer la conférence de presse avec un message fort.
« Je voudrais apporter tout notre soutien à Yehvann Diouf, a confié le dirigeant sans même attendre la première question des journalistes. Je sens un petit acharnement contre lui dans la presse et sur les réseaux sociaux. Yehvann est une très belle personne, un gars très investi dans le club, je ne voudrais pas qu’il soit sifflé quand il rentre à l’échauffement à domicile. » Le directeur sportif a ensuite laissé la parole à son entraîneur Olivier Pantaloni qui a lui aussi défendu Yevhann Diouf.

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« C’est un gardien de but qui a énormément de qualités, a soutenu le coach azuréen. Roger a raison, je ne pense pas qu’on doit le juger par rapport à la saison passée. On a pleinement confiance en lui, ses qualités on les connaît, on les a vues contre Lille et Strasbourg. Il est conscient de pouvoir faire mieux. Mais ce n’est pas pour un ballon mal maîtrisé qu’il doit faire autant l’objet de critiques. » Cette action au Groupama Stadium pourrait néanmoins laisser des traces puisqu’elle gêne forcément la préparation du portier niçois avant le déplacement à Brest vendredi.
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Derniers commentaires

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lol. c est ce que tout le monde pense de vous les lobotomisés. stop là. ne m adresse plus la parole

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Ben... je crois pas non ! Mdr

LdC : Spectacle total, le PSG assomme le Barça

si si je suis un cameleon je m'adapte,tu n'as peut etre pas les facultés a le faire mais moi si

OL : L'arbitre qui a exclu Nakamura reçoit les félicitations

Personnellement je dis que c’est mérité quand l’action est sanctionnée de la même manière pour chaque club sans distinction mais malheureusement ce n’est pas toujours le cas.

Lille : Ancelotti déchante, il ne cache pas son inquiétude

Bon chien chien.

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