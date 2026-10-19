OL : Prolongation de Fonseca, le verdict tombe

OL : Prolongation de Fonseca, le verdict tombe

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parCorentin Facy
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Matthieu Louis-Jean a confirmé en zone mixte après la victoire de l’OL contre Nice que les discussions se poursuivaient avec Paulo Fonseca pour une prolongation… à laquelle les supporters lyonnais sont globalement défavorables.
A la tête de l’Olympique Lyonnais depuis janvier 2025, Paulo Fonseca a réalisé un bon travail avec le club rhodanien, malgré quelques points noirs comme sa lourde suspension ou encore la défaite face à Manchester United en Europa League. L’entraîneur portugais et le club rhodanien arrivent à un moment crucial de leur collaboration puisque Fonseca sera en fin de contrat à l'issue de la saison 2026-2027. La question est maintenant de savoir si l’ex-entraîneur de Lille et de l’AC Milan va prolonger son aventure sur les bords du Rhône. Le directeur sportif lyonnais Matthieu Louis-Jean a évoqué le sujet en zone mixte après la victoire 2-1 de l’Olympique Lyonnais contre l’OGC Nice dimanche soir en clôture de la 7e journée de Ligue 1.

L'OL prend son temps avec Fonseca

« Quand est-ce qu’on le prolonge ? On discute toujours avec le coach. C’est en cours, on discute, on échange. On a toujours dit qu’on prenait notre temps » a tempéré Matthieu Louis-Jean, qui aimerait sans doute prolonger Paulo Fonseca mais à des conditions financières moins importantes que celles dont dispose actuellement l’entraîneur portugais. Chez les supporters de l’OL, sondés par le compte X Gones Arena, on est en tout cas favorable à un départ du technicien portugais pour une très grande majorité.
« Il ne faut pas le signer, faut commencer à sonder le marché. On connaît ses limites, ça va pas le faire », « Hors de question de le prolonger, il y’aura toujours un plafond de verre avec ce coach », « Au delà du coach et de l’homme dont je ne suis pas fan perso, ne jamais prolonger un coach en cours de saison » ou encore « On va se calmer et analyser les résultats en fin d'année. Pour l'instant, hormis l'aveuglement des dirigeants, Coach Fonseca dégage car les arguments sont nombreux » peut-on lire sur les réseaux sociaux. On peut aussi penser que l’OL prend le temps avant d’acter sa décision alors qu’un certain Pierre Sage pourrait de nouveau être sur le marché dans quelques temps au vu de sa situation difficile à Crystal Palace. Autant d’éléments qui laissent croire que pour Lyon, prolonger Paulo Fonseca n’est pas une priorité à l’instant T.
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Derniers commentaires

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

abdelli n'a meme pas eu jaune

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je n ai pas vu le match, ni l action Lyonnaise, mais venir sous entendre qu Harit ne méritait pas rouge, sur son pied haut ds la poitrine de Marquinhos alors que la marque bien rougeâtre de ses crampons etait visible sur le thorax du Parisien, c est vraiment culotté... Sur cette action il y avait tout les ingrédients du rouge, faute, intentionnalité, dangerosité, mais des gars comme toi arrive encore a pleurer !!!

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Oui mais si cela arrive sur un de nos joueur on demandera le rouge , arretons d etre hypocrite

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je suis lyonnais mais je ne suis pas d'accord. L'intentionalité ne se juge pas, c'est la faute et sa dangerosité quie se juge. Le fait Qu'abdelli n'ait eu qu'un jaune est une erreure, les deux méritaient rouge.

OL : Nuamah ne va pas revenir

Bien

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