OL : Prolongation de Fonseca, le verdict tombe

Matthieu Louis-Jean a confirmé en zone mixte après la victoire de l’OL contre Nice que les discussions se poursuivaient avec Paulo Fonseca pour une prolongation… à laquelle les supporters lyonnais sont globalement défavorables.

A la tête de l’Olympique Lyonnais depuis janvier 2025, Paulo Fonseca a réalisé un bon travail avec le club rhodanien, malgré quelques points noirs comme sa lourde suspension ou encore la défaite face à Manchester United en Europa League. L’entraîneur portugais et le club rhodanien arrivent à un moment crucial de leur collaboration puisque Fonseca sera en fin de contrat à l'issue de la saison 2026-2027. La question est maintenant de savoir si l’ex-entraîneur de Lille et de l’AC Milan va prolonger son aventure sur les bords du Rhône. Le directeur sportif lyonnais Matthieu Louis-Jean a évoqué le sujet en zone mixte après la victoire 2-1 de l’Olympique Lyonnais contre l’OGC Nice dimanche soir en clôture de la 7e journée de Ligue 1

L'OL prend son temps avec Fonseca

« Quand est-ce qu’on le prolonge ? On discute toujours avec le coach. C’est en cours, on discute, on échange. On a toujours dit qu’on prenait notre temps » a tempéré Matthieu Louis-Jean, qui aimerait sans doute prolonger Paulo Fonseca mais à des conditions financières moins importantes que celles dont dispose actuellement l’entraîneur portugais. Chez les supporters de l’OL, sondés par le compte X Gones Arena, on est en tout cas favorable à un départ du technicien portugais pour une très grande majorité.