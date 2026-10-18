OL : Paulo Fonseca casse son équipe et assume

Pour la réception de l'OGC Nice, ce dimanche au Groupama Stadium, Paulo Fonseca va procéder à un énorme turn-over. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais assume son choix et ses éventuelles conséquences.

Les supporters lyonnais qui étaient présents jeudi soir au stade pour assister au match de Ligue Europa contre Crystal Palace vont devoir se pincer pour y croire. Car l'équipe qui débutera contre Nice n'aura pas grand-chose à voir avec celle qui a battu la formation entraînée par Pierre Sage. Si Paulo Fonseca a déjà confirmé que Rémy Deschamps sera dans les buts à la place de Dominik Greif , cela ne sera pas le seul titulaire à devoir céder sa place. Selon le quotidien sportif, le coach de l'Olympique Lyonnais va procéder à huit changements par rapport au onze qui a débuté contre les Eagles. Une décision que Paulo Fonseca assume sans aucun problème, ce dernier estimant que c'est le prix à payer pour gérer au mieux son effectif sur une saison qui sera longue, ce qui avait coûté cher en 2025-2026, Lyon craquant dans le sprint final.

L'OL a les moyens de faire tourner

Expliquant que ses joueurs avaient bien compris cette nécessité de procéder à autant de changements, Paulo Fonseca s'est justifié quelques heures avant le choc contre Nice. « Physiquement, le troisième match de la semaine est le plus difficile. Je veux de la fraîcheur. Les joueurs comprennent ces changements. Les signaux envoyés lors du dernier entraînement sont très positifs. Nous avons confiance dans tous nos joueurs. Je vais continuer comme ça cette saison, a prévenu Paulo Fonseca, avant de confier que cette saison il pouvait se permettre de faire ce genre de choix. Nous avons un groupe plus équilibré. On sait que nous avons un problème en attaque avec la blessure de Loïs Openda, et que ce sera plus difficile. Mais, dans les autres secteurs de l'équipe, il y a plus de qualité et d'équilibre. Cela permet de faire des changements. »

Selon Le Progrès, le onze de départ de l'Olympique Lyonnais contre Nice devrait être le suivant : Descamps, Mata, Bacher, Niakhaté, Kluivert, Tessmann, Bistrup, Merah, Boudache, Duranville, Sulc. Si l'OL s'impose, alors personne ne contestera le choix de Paulo Fonseca, mais si ce n'est pas le cas, alors l'enbtraîneur lyonnais risque d'avoir les oreilles qui sifflent.