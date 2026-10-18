OL : Paulo Fonseca casse son équipe et assume

Votez extreme droite les guignol et regardez la gueule de l'Italie de meloni...
Les gens l'oublient !! Et les demis cerveau qui la ramène sur Marseille gneugneugneugneu X mort cette année gneugneugneugneu la délinquance Et dans les années 1920 1930 cetait combien de mort par ans ?? Vous le savez ou pas ?? C'était des tueries chaques jours !! Et ca ose parler d'insécurité aujourd'hui
Je vois bien plus que 2 problème moi.. enleve tes œillères ten verra d'autre... enfin pas sûr parceque visiblement les bardella soral et zemour t'ont mangé le cerveau
Tiziri Digne n’a pas tout à fait tort ! La manif de 1968 n’a pas été une manifestation de bisounours ! Il y a eu des affrontements très violents entre les manifestant et les forces de l’ordre (qui ont entraînés 2000 blessés et 7 morts). Une manifestation qui a permis à tous les Français d’obtenir des droits : • Hausse générale des salaires : augmentation moyenne de 10 %. • Augmentation du SMIG (ancêtre du SMIC) : hausse de 35 % (et + 56 % pour le secteur agricole). • Temps de travail : 40 heures au lieu de 45 heures. • Congés payés : Passe de 3 semaines à 4 semaines. • Reconnaissance du droit syndical et libertés syndicales dans l'entreprise. • Sécurité sociale : la part restant à la charge du patient pour les soins passe de 35 % à 25 %. • Enseignement supérieur : adoption de la Loi d'orientation sur l'enseignement supérieur (loi Faure) le 12 novembre 1968, qui introduit plus d'autonomie, de participation et de libertés politiques au sein des universités.
Quand tas aucun avenir forcément tu choisis le mauvais chemin... Cest un engrenage
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
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|3
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|2
|2
|2
|6
|6
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|6
|2
|2
|2
|5
|7
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|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
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|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
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|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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