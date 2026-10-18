OL : Paulo Fonseca casse son équipe et assume

OL : Paulo Fonseca casse son équipe et assume

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parClaude Dautel
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Pour la réception de l'OGC Nice, ce dimanche au Groupama Stadium, Paulo Fonseca va procéder à un énorme turn-over. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais assume son choix et ses éventuelles conséquences.
Les supporters lyonnais qui étaient présents jeudi soir au stade pour assister au match de Ligue Europa contre Crystal Palace vont devoir se pincer pour y croire. Car l'équipe qui débutera contre Nice n'aura pas grand-chose à voir avec celle qui a battu la formation entraînée par Pierre Sage. Si Paulo Fonseca a déjà confirmé que Rémy Deschamps sera dans les buts à la place de Dominik Greif, cela ne sera pas le seul titulaire à devoir céder sa place. Selon le quotidien sportif, le coach de l'Olympique Lyonnais va procéder à huit changements par rapport au onze qui a débuté contre les Eagles. Une décision que Paulo Fonseca assume sans aucun problème, ce dernier estimant que c'est le prix à payer pour gérer au mieux son effectif sur une saison qui sera longue, ce qui avait coûté cher en 2025-2026, Lyon craquant dans le sprint final.

L'OL a les moyens de faire tourner

Expliquant que ses joueurs avaient bien compris cette nécessité de procéder à autant de changements, Paulo Fonseca s'est justifié quelques heures avant le choc contre Nice. « Physiquement, le troisième match de la semaine est le plus difficile. Je veux de la fraîcheur. Les joueurs comprennent ces changements. Les signaux envoyés lors du dernier entraînement sont très positifs. Nous avons confiance dans tous nos joueurs. Je vais continuer comme ça cette saison, a prévenu Paulo Fonseca, avant de confier que cette saison il pouvait se permettre de faire ce genre de choix. Nous avons un groupe plus équilibré. On sait que nous avons un problème en attaque avec la blessure de Loïs Openda, et que ce sera plus difficile. Mais, dans les autres secteurs de l'équipe, il y a plus de qualité et d'équilibre. Cela permet de faire des changements. »
Selon Le Progrès, le onze de départ de l'Olympique Lyonnais contre Nice devrait être le suivant : Descamps, Mata, Bacher, Niakhaté, Kluivert, Tessmann, Bistrup, Merah, Boudache, Duranville, Sulc. Si l'OL s'impose, alors personne ne contestera le choix de Paulo Fonseca, mais si ce n'est pas le cas, alors l'enbtraîneur lyonnais risque d'avoir les oreilles qui sifflent.
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Votez extreme droite les guignol et regardez la gueule de l'Italie de meloni...

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Les gens l'oublient !! Et les demis cerveau qui la ramène sur Marseille gneugneugneugneu X mort cette année gneugneugneugneu la délinquance Et dans les années 1920 1930 cetait combien de mort par ans ?? Vous le savez ou pas ?? C'était des tueries chaques jours !! Et ca ose parler d'insécurité aujourd'hui

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Je vois bien plus que 2 problème moi.. enleve tes œillères ten verra d'autre... enfin pas sûr parceque visiblement les bardella soral et zemour t'ont mangé le cerveau

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Tiziri Digne n’a pas tout à fait tort ! La manif de 1968 n’a pas été une manifestation de bisounours ! Il y a eu des affrontements très violents entre les manifestant et les forces de l’ordre (qui ont entraînés 2000 blessés et 7 morts). Une manifestation qui a permis à tous les Français d’obtenir des droits : • Hausse générale des salaires : augmentation moyenne de 10 %. • Augmentation du SMIG (ancêtre du SMIC) : hausse de 35 % (et + 56 % pour le secteur agricole). • Temps de travail : 40 heures au lieu de 45 heures. • Congés payés : Passe de 3 semaines à 4 semaines. • Reconnaissance du droit syndical et libertés syndicales dans l'entreprise. • Sécurité sociale : la part restant à la charge du patient pour les soins passe de 35 % à 25 %. • Enseignement supérieur : adoption de la Loi d'orientation sur l'enseignement supérieur (loi Faure) le 12 novembre 1968, qui introduit plus d'autonomie, de participation et de libertés politiques au sein des universités.

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Quand tas aucun avenir forcément tu choisis le mauvais chemin... Cest un engrenage

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