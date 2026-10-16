OL : Pierre Sage applaudit Paulo Fonseca pour ce choix contesté

OL : Pierre Sage applaudit Paulo Fonseca pour ce choix contesté

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parGuillaume Conte
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Les deux entraineurs sur les bancs pour le match OL-Crystal Palace ont vu la même chose concernant le talent et l'utilisation de Khalis Merah. Même si les supporters ne sont pas convaincus.
Parmi les révélations de la saison dernière chez les jeunes lyonnais, Khalis Merah s’est mis en évidence avec son sens du jeu, du dribble et de la passe, même si le milieu de terrain était encore considéré comme frêle physiquement pour avoir réellement son mot à dire tout au long de la saison. Mais pendant l’été, le joueur de 19 ans s’est clairement renforcé, et il répond présent quand Paulo Fonseca fait appel à lui.

Le choix de Fonseca approuvé

Le vide créé en pointe par la blessure de Loïs Openda lui a profité comme ce jeudi soir contre Crystal Palace. Dans un rôle qu’il est capable de tenir comme faux numéro 9, Merah a eu son utilité, même s’il n’a pas été décisif directement. Néanmoins, son travail a été souligné par un entraineur qu’il connait très bien, même s’il était sur le banc adverse du Groupama Stadium.
« Je ne suis pas étonné de le voir jouer à ce poste, car il est intelligent. Son rôle était d’attirer Axel Disasi pour ouvrir des espaces aux autres. Il l’a fait deux ou trois fois et il a trouvé de bonnes options de jeu. Je le connais depuis qu’il a 14 ans, je l’ai entraîné, je suis très proche de sa famille et je tiens à le féliciter. C’est un joueur né en 2007, il est encore très jeune, mais il fait preuve de beaucoup de maturité dans son jeu », a souligné Pierre Sage, le coach de Crystal Palace passé par l’OL avant l’arrivée de Paulo Fonseca.
Ce choix de l’entraineur portugais de mettre Khalis Merah ne fait pas encore l’unanimité à Lyon, où les supporters aimeraient voir un vrai finisseur avec Rémi Himbert. Mais pour Pierre Sage, l’OL se retrouve dans une formule plus joueuse dans cette configuration, et ça correspond bien aux joueurs lyonnais de cette saison. La victoire face à Palace (3-2) va certainement conforter Fonseca dans cette démarche d’intégrer Merah à sa ligne d’attaque.

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