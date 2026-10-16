Fofana oublié, l'OL a fait une affaire en or au mercato

Titulaire face à Crystal Palace ce jeudi en Europa League, Keito Nakamura a brillé avec deux passes décisives. L’international japonais est déjà en passe de faire oublier son prédécesseur Malick Fofana.

Matthieu Louis-Jean a peut-être encore réalisé un coup de génie dont il a le secret sur le marché des transferts. L’optimisme n’était pourtant pas vraiment de rigueur après le recrutement dans les ultimes heures du mercato de Keito Nakamura en provenance du Stade de Reims pour compenser le départ tumultueux de Malick Fofana à Sunderland. Remplaçant aux yeux de Paulo Fonseca lors des premiers matchs officiels de l’OL cette saison, le Japonais a démarré contre Crystal Palace ce jeudi en Europa League et sa prestation a mis tout le monde d’accord.

Avec deux passes décisives à la clé, l’ancien Rémois a illuminé la rencontre de son talent comme le souligne Le Progrès, qui en fait son principal top du match dans son édition du jour. « À chaque fois qu’il a reçu un ballon en position d’ailier gauche, il s’est passé quelque chose, du contrôle au crochet, puis du crochet au centre ou à la passe en retrait. C’est ainsi qu’il a réussi une superbe passe décisive pour Nuamah sur le but du 2-0 juste avant la pause » note notamment le quotidien régional au lendemain de la belle victoire lyonnaise en Europa League.

Keito Nakamura monte en régime à l'OL

Cette excellente prestation de la part de l’ailier japonais demandera bien sûr confirmation mais pour l’OL, l’adaptation plutôt rapide de Keito Nakamura est une excellente nouvelle après le départ de Malick Fofana ainsi que la blessure de Loïs Openda. Pour rappel, l’attaquant belge prêté par la Juventus Turin sera absent au minimum un mois. Durant son indisponibilité, Keito Nakamura devrait en profiter pour engranger énormément de temps de jeu dans un rôle d’ailier tandis que Pavel Sulc et Khalis Merah sont perçus par Paulo Fonseca comme les deux solutions en pointe en l’absence de l’ancien Lensois.