Nice demande à Letexier de ne pas avantager l'OL

L'arbitrage a été un sujet majeur de la conférence de presse des Niçois avant le match à Lyon de ce dimanche. François Letexier, qui en a vu d'autres, sait à quoi s'en tenir.

L’arrivée de la VAR n’a rien changé, l’arbitrage devient une obsession pour les entraineurs et dirigeants en France comme ailleurs. Et encore, en Ligue 1, même si la critique des officiels est impossible à éviter, les mélodrames autour du sifflet sont bien moins importants qu’en Espagne ou en Angleterre, où les révélations s’enchainent sur le manque de neutralité supposé des arbitres ces dernières années.

Coup de pression sur l'arbitre de OL-Nice

Mais à chaque décision contraire, les clubs le font savoir par tous les moyens possibles. Et désormais, les arbitres reçoivent même un petit - ou un gros - coup de pression avant même le début du match. C’est le cas pour la rencontre entre l’OL et Nice, où la LFP a tout de même envoyé l’un des meilleurs sifflets au monde, en la personne de François Letexier.

Malgré cela, Olivier Pantaloni a glissé une petite phrase lourde de sens sur l’arbitrage du match de ce dimanche à Lyon. L’entraineur des Aiglons s’est appuyé sur le passif lourd entre les deux clubs pour faire passer un message. « J’en ai entendu parler. J'ai peut-être vécu aussi avec mes anciens clubs des petites frustrations par rapport à ça. Je fais confiance aux arbitres. Je pense qu'ils essaient de faire de leur mieux. Maintenant, en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Aujourd'hui, avec la technologie, je pense qu'il devrait y en avoir de moins en moins », a livré le coach de l’OGC Nice, pas loin de penser que les arbitres avantagent un peu trop souvent l’OL à ses yeux.