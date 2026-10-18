OL : Les supporters solidaires des victimes des pillages en France

Plusieurs symboles de la ville lyonnaise ont été attaqués ce week-end en marge des manifestations, et cela a fait vivement réagir les supporters de l'OL ce dimanche soir pendant le match face à Nice.

Dans un week-end où le football n’a pas vraiment fait la Une de l’actualité, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont rebondi sur l’actualité en prenant la défense des victimes des dégradations faites dans les grandes villes françaises. Des monuments, des mairies, des commerces, et pas uniquement des grandes marques, ont été saccagés et pillés en marge des manifestations. Sans pointer du doigt directement les coupables, les supporters de l’OL ont déployé des banderoles de soutien aux personnes touchées par ces débordements.

« Commerces pillés, ville saccagée, l'institution Bocuse souillée : soutien à celles et ceux qui font vivre Lyon », ont fait savoir les fans lyonnais dans plusieurs banderoles bien visibles au Groupama Stadium. Même si cette sortie pourrait être valable pour plusieurs grandes villes de France comme Paris, Rennes, Lille ou Marseille, plusieurs symboles de la ville ont été attaqués à Lyon. L’office de tourisme a été totalement détruit par les flammes, une statue de Paul Bocuse a été dégradée et de nombreux commerces du centre-ville ont été attaqués et pillés.