OL : Les supporters solidaires des victimes des pillages en France

OL : Les supporters solidaires des victimes des pillages en France

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parGuillaume Conte
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Plusieurs symboles de la ville lyonnaise ont été attaqués ce week-end en marge des manifestations, et cela a fait vivement réagir les supporters de l'OL ce dimanche soir pendant le match face à Nice.
Dans un week-end où le football n’a pas vraiment fait la Une de l’actualité, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont rebondi sur l’actualité en prenant la défense des victimes des dégradations faites dans les grandes villes françaises. Des monuments, des mairies, des commerces, et pas uniquement des grandes marques, ont été saccagés et pillés en marge des manifestations. Sans pointer du doigt directement les coupables, les supporters de l’OL ont déployé des banderoles de soutien aux personnes touchées par ces débordements.
« Commerces pillés, ville saccagée, l'institution Bocuse souillée : soutien à celles et ceux qui font vivre Lyon », ont fait savoir les fans lyonnais dans plusieurs banderoles bien visibles au Groupama Stadium. Même si cette sortie pourrait être valable pour plusieurs grandes villes de France comme Paris, Rennes, Lille ou Marseille, plusieurs symboles de la ville ont été attaqués à Lyon. L’office de tourisme a été totalement détruit par les flammes, une statue de Paul Bocuse a été dégradée et de nombreux commerces du centre-ville ont été attaqués et pillés.
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Derniers commentaires

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Bien sûr Nice aurait dû finit à 8 et lyon obtenir 3 pénalty, ça devient aussi usant que risible ces discours. Rennes ? Non c'est contre Strasbourg déjà et ca s'est joué à l'Allianz et tu omets facilement les résultats précédents...... Le Lille qui bat péniblement Toulouse, Troyes et le Havre et qui aurait dû perdre à domicile contre Brest sans ce penalty idiot ? Il va falloir d'autres arguments pour faire passer Nice pour un gros morceaux surtout à l'extérieur.

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Car c'est bel et bien une victoire en trompe l'oeil, le nul était le plus logique vu la physionomie, tant pis si tu n'as pas assez d'objectivité pour envisager que l'OL puisse faire d'autres résultats que de gagner tous les matches. Je ne parle aucunement de son classement qui reflète, d'ailleurs, que la logique sportive vis à vis du calendrier joué par l'OL, et je ne vois pas en quoi il m'importerait puisqu'il ne représente pas un concurrent.

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

quasi immédiate ??? Tu t'enfonces

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

L’attentat il a dit 😂

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Tu confirmes donc que tu n'as regardé que le score. Et tu viens troller. Jamais compris à quoi ça sert... pathétique de perdre du temps à ça.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

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