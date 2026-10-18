L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Ligue 1
parAlexis Rose
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7e journée de Ligue 1 :
Groupama Stadium.
Olympique Lyonnais - OGC Nice : 2-1.
Buts : Sulc (33e), Tessmann (36e) pour l’OL ; Wahi (18e) pour Nice.
Expulsion : Nakamura (70e) pour Nice.
Réduit à dix en fin de match, l'Olympique Lyonnais a réussi à conserver son avantage face à l'OGC Nice (2-1) pour s'emparer par la même occasion de la tête de la Ligue 1.
Suite aux différents résultats de cette 7e journée de Ligue 1, le club rhodanien disposait d’une occasion en or de s’emparer de la tête du championnat. Pour cela, Lyon devait l’emporter face à Nice, mais le début de match des Gones n’était pas vraiment à la hauteur des attentes… Puisqu’après le quart d’heure de jeu, c’est l’OGCN qui ouvrait la marque ! Sur une contre-attaque lancée par Witsel, Clauss envoyait un magnifique centre sur Wahi, qui trompait Descamps d’un tir croisé du droit au premier poteau (0-1 à la 18e). Un but qui réveillait les Lyonnais, vu qu’après une grosse occasion de Nartey (26e), Sulc égalisait en deux temps en profitant parfaitement d’une faute de main de Diouf sur une frappe de Duranville (1-1 à la 33e). Dans la foulée, l’OL passait devant avec Tessmann, qui envoyait une offrande d’Athekame au fond des filets d’une belle tête (2-1 à la 36e). Deux buts renversants qui permettaient aux Gones de faire la course en tête à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, Nice poussait pour revenir mais Descamps se montrait vigilant (55e). À 20 minutes de la fin, alors que l’OL semblait tenir le bon bout, Nakamura, rentré quelques minutes auparavant, écopait d’un carton rouge direct pour un pied trop haut dans les côtes d’Abdelmonem (70e). En supériorité numérique, l’OGCN donnait tout pour recoller au tableau d’affichage, Wahi trouvant notamment le poteau (74e). Au bout du temps additionnel, le Gym pensait égaliser, mais le but de Wahi était refusé par la VAR pour un hors-jeu (90e+4). Au grand bonheur de Lyon, qui s'impose donc à 10 contre 11 dans un match très important (2-1).
Grâce à cette victoire, la quatrième en sept journées, le groupe de Paulo Fonseca remonte de cinq rangs et s’installe en tête de la Ligue 1. À égalité de points (14) avec quatre autres équipes, à savoir le PSG, Lille, le PFC et Monaco, Lyon est leader avec une meilleure différence de buts. De son côté, le Nice d’Olivier Pantaloni, défait après deux victoires de suite, redescend à la 13e place, deux petites longueurs au-dessus de la zone rouge…
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Derniers commentaires

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Bien sûr Nice aurait dû finit à 8 et lyon obtenir 3 pénalty, ça devient aussi usant que risible ces discours. Rennes ? Non c'est contre Strasbourg déjà et ca s'est joué à l'Allianz et tu omets facilement les résultats précédents...... Le Lille qui bat péniblement Toulouse, Troyes et le Havre et qui aurait dû perdre à domicile contre Brest sans ce penalty idiot ? Il va falloir d'autres arguments pour faire passer Nice pour un gros morceaux surtout à l'extérieur.

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Car c'est bel et bien une victoire en trompe l'oeil, le nul était le plus logique vu la physionomie, tant pis si tu n'as pas assez d'objectivité pour envisager que l'OL puisse faire d'autres résultats que de gagner tous les matches. Je ne parle aucunement de son classement qui reflète, d'ailleurs, que la logique sportive vis à vis du calendrier joué par l'OL, et je ne vois pas en quoi il m'importerait puisqu'il ne représente pas un concurrent.

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quasi immédiate ??? Tu t'enfonces

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L’attentat il a dit 😂

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Tu confirmes donc que tu n'as regardé que le score. Et tu viens troller. Jamais compris à quoi ça sert... pathétique de perdre du temps à ça.

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CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
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772141215-3
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77214915-6
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