L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Bien sûr Nice aurait dû finit à 8 et lyon obtenir 3 pénalty, ça devient aussi usant que risible ces discours. Rennes ? Non c'est contre Strasbourg déjà et ca s'est joué à l'Allianz et tu omets facilement les résultats précédents...... Le Lille qui bat péniblement Toulouse, Troyes et le Havre et qui aurait dû perdre à domicile contre Brest sans ce penalty idiot ? Il va falloir d'autres arguments pour faire passer Nice pour un gros morceaux surtout à l'extérieur.
Car c'est bel et bien une victoire en trompe l'oeil, le nul était le plus logique vu la physionomie, tant pis si tu n'as pas assez d'objectivité pour envisager que l'OL puisse faire d'autres résultats que de gagner tous les matches. Je ne parle aucunement de son classement qui reflète, d'ailleurs, que la logique sportive vis à vis du calendrier joué par l'OL, et je ne vois pas en quoi il m'importerait puisqu'il ne représente pas un concurrent.
quasi immédiate ??? Tu t'enfonces
L’attentat il a dit 😂
Tu confirmes donc que tu n'as regardé que le score. Et tu viens troller. Jamais compris à quoi ça sert... pathétique de perdre du temps à ça.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🦁 LYON ÉGALISE FACE À NICE !! Pavel Sulc en opportuniste après cette frappe repoussée de Duranville 🔥 #OLOGCN
🔴 CARTON ROUGE POUR CE GESTE DE KEITO NAKAMURA ! Les Lyonnais vont devoir terminer la rencontre à 10 !🥶 #OLOGCN
𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗥𝗘 💪 À 10 contre 11 sur la fin de match, nos Gones ont tenu et sont allés chercher ces trois points au courage ! 🔥 Let's gooooooo ! 👊🔴🔵 2-1 #OLOGCN