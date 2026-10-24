OL : La Juventus va rendre un gros service à Lyon

L'OL pourrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Les Gones devront notamment faire un choix concernant Nicolas Tagliafico.

L'Olympique Lyonnais nourrit de grandes ambitions cette saison. Les Gones devront s'appuyer sur la qualité de leur effectif pour espérer réaliser de belles choses dans toutes les compétitions. Les prochaines décisions, notamment lors du mercato hivernal, auront également leur importance. Nicolas Tagliafico est plus que jamais sur le départ. Le champion du monde 2022 était déjà proche de quitter l' OL il y a quelques mois, mais n'avait finalement pas pu rejoindre l'un des clubs intéressés. Ce n'est sans doute que partie remise, alors que la Juventus est toujours sur les rangs pour recruter l'ancien joueur de l'Ajax.

Tagliafico, la Juve est toujours chaude

Selon les informations de Tutto Mercato Web, la Vieille Dame souhaite en effet recruter un nouveau latéral gauche cet hiver. Le club piémontais a plusieurs cibles en tête, mais la situation contractuelle de Tagliafico joue en sa faveur, puisque l'Argentin sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Le joueur est également intéressé par l'idée de rejoindre la Juventus, alors que sa place à l'OL n'est plus vraiment assurée. À noter que le club turinois apprécie également le profil de Rayan Aït-Nouri.

L'OL pourrait donc être contacté prochainement par la Juventus. Le départ de Nicolas Tagliafico représenterait une perte sur le plan sportif, mais pourrait aussi constituer une opération financière intéressante. Les Gones économiseraient ainsi le salaire conséquent du latéral argentin.

De son côté, Zachary Athekame, arrivé en prêt en provenance de l'AC Milan, impressionne depuis son arrivée et ne laisse que des miettes à la concurrence. Si le club lombard souhaitait le récupérer dès cet hiver, le défenseur suisse devrait néanmoins terminer la saison à Lyon, conformément à ce qui était initialement prévu pour lui.