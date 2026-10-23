OL : Fonseca et « son football RedBull » c’est fini

OL : Fonseca et « son football RedBull » c’est fini

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parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais est tombé de haut jeudi en Autriche. Et même si l'OL a l'excuse d'une rotation de son effectif pour ce match, Paulo Fonseca n'échappe pas aux critiques sur le style de jeu qu'il impose.
Premier de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'a pas fait honneur à son rang en Ligue Europa, puisque le club rhodanien s'est écroulé face au Sturm Graz. Si certains voient là un simple faux pas essentiellement causé par les nombreux changements décidés par Paulo Fonseca, d'autres estiment que c'est surtout la démonstration que l'entraîneur de l'OL se trompe concernant le style de jeu qu'il demande à ses joueurs. Dans l'After Foot, sur RMC, Walid Acherchour s'en est pris au technicien portugais dont il pense qu'il se plante dans l'utilisation de ses joueurs, même s'il admet que Paulo Fonseca réalise tout de même un bon début de saison compte tenu de l'effectif qu'il a à sa disposition.

Fonseca se trompe ?

« C’est le débat qu'on ouvre depuis le début de saison avec l’OL, c'est que ce football Red Bull imposé par les choix de Paulo Fonseca, et même la direction du club, moi je ne sais pas s'ils vont vers la bonne direction. Pour moi, Bidstrup avec le ballon, c'est compliqué. Tessmann, Bidstrup...ce sont des joueurs très intenses, mais ça manque de technique (....) C’est des choix de recrutement, c'est des choix et de composition d'équipe, explique le consultant de RMC, qui avoue cependant apprécier le travail de Paulo Fonseca. Fonseca est quand même un top coach dans ces rendez-vous-là, donc il sait s'adapter. Voilà, donc on va voir ce qu'il va proposer contre le PSG. Mais la réalité, c'est qu'ils sont dans les clous : premiers du championnat ex æquo, là ils sont à deux victoires sur trois. Mais je n'ai pas des ondes ultra positives sur l'Olympique Lyonnais, sur ce que dégage cette équipe sur la séquence. »

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Compte tenu du déplacement qui se profile dimanche, ou lundi, au Parc des Princes, on va vite savoir si cette formation lyonnaise est capable de hausser subitement son niveau de jeu comme on l'avait vu faire la saison passée. Si c'est le cas face au PSG, alors il n'y a pas réellement de raison pour trop s'inquiéter.
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Que ce soit Himbert ou les autres ils ont fait ce qu'ils ont pu Paulo Fonseca a bien fait , il joue la ligue 1 en priorité Aucun titulaire n'était sur le terrain , tous au repos. Athekame, Bacher , Niakhate, Abner Morton , Tolisso, Merah Nuamah c'est ce qu'il fallait faire

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