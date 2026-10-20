Il flambe avec l’OL, ça rage à Marseille

Il flambe avec l’OL, ça rage à Marseille

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parGuillaume Conte
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L'OL se frotte les mains d'avoir fait signer Kaïl Boudache pour zéro cet été. Et à l'OM, on se demande encore comment un tel joueur a pu échapper au club marseillais ces dernières années.
Quasiment interdit de recrutement cet été, l’Olympique de Marseille n’a même pas eu sa chance sur le marché des joueurs libres. Pas de bonnes affaires à zéro euro, aucun renfort n’a pu signer dans l’effectif de Bruno Genesio. De quoi donner des regrets quand des jeunes joueurs du sud explosent ailleurs. C’est le cas avec Kaïl Boudache, qui a quitté Nice en fin de contrat après avoir aidé les Aiglons à se maintenir en Ligue 1, avant de rejoindre Lyon.

L'OM n'avait aucune chance

Et le voir briller en ce début de saison, à l’image de son match convaincant contre Nice ce dimanche soir, enrage clairement les suiveurs de l’OM. C’est le cas du journaliste Marwan Belkacem, qui n’a pas caché que le fait de voir Boudache flamber à l’OL lui donnait des regrets. « Entendre un accent comme celui de Boudache et constater qu'il n'a jamais joué à l'OM en étant né à Alès… », a pesté le journaliste pro-marseillais.
Toutefois, même si Marseille avait pu recruter un joueur d’une région où l’OM est soutenu massivement, il n’est pas certain que le club provençal aurait eu tous les arguments. En effet, comme il le précisait lors de sa signature à l’OL, Kaïl Boudache est un grand supporter lyonnais depuis tout jeune, ce qui n’a pas été facile dans une ville du sud où l’autre Olympique était largement soutenu.
Cette préférence a en tout cas fait de sa signature dans le Rhône un véritable rêve devenu réalité. Et Paulo Fonseca peut se féliciter de cette trouvaille de Matthieu Louis-Jean, tant le jeune franco-algérien devrait être amené à jouer un rôle de plus en plus important dans la saison de l’OL.

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Je vous propose à tous d’arrêter de cliquer sur ces copié collé d’articles concernant les arbitres

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

A l armée mon instructeur disait que "si il n y a pas de consequences, il n y a pas de discipline..." Et c est le soucis en France, il est clair qu on ne peut pas incarcerer les gens à chaque delit, mais meme taper ds le portefeuille est difficile, donc que reste t il de dissuassif ? Le tout repressif ne marche pas, on le voit au Etats Unis , ou ils ont un important arsenal legislatif censé etre dissuassif sauf que le revers c est que les delinquants et criminels sont pret a tout pour ne pas se faire prendre, en France on commence a voir la meme chose pour les delits routiers ou un simple controle se transforme en delit de fuite et refus d obtemperer.

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Non mais la friteuse comment tu peux écrire de telles conneries, réécrire l’histoire à l’envers,. Un vrai révisionniste et complotiste. Débattre avec toi n’a aucun interet. Je te laisse à tés obcessions morbides .

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Ok donc allons du côté obscur et votons pour un parti raciste qui fait l'apologie du nazisme et des bals SS en Autriche un parti où le chef a ete condamné pour détournement de fond ...ca ira mieux cest sur, regarde l'Italie qui est en a feu et a sang autant que nous meme pire qui est pourtant géré par lextreme droite depuis un bon moment ... les vieux de 80 ans travaille encore comme caissier etc etc sans migration le pays coule , leve toi le matin et va devant les brico dépôt et plate-forme du bâtiment pour voir si les migrant sont pas prêt a etre exploité pour 50 euro la journée par des ordures opportuniste des mecs qui ont traversé le desert et la méditerranée pour un monde meilleur prêt a se faire exploiter toi tu retiens que les quelques mauvais et veut balayer le reste dun revers de main en allant vers le FN alors que beaucoup ne demande qu'à travailler et vivre comment on peut etre une pourriture pareille

Il flambe avec l’OL, ça rage à Marseille

Il a surtout vite compris que si il voulait évoluer dans un bonne environnement c’était pas à l’OM mais bien à l’OL ! Si ont regarde les statistiques très peux de joueurs passés par l’OM ont été dans des clubs de très haut niveaux ! C’est factuel

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