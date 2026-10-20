Il flambe avec l’OL, ça rage à Marseille

L'OL se frotte les mains d'avoir fait signer Kaïl Boudache pour zéro cet été. Et à l'OM, on se demande encore comment un tel joueur a pu échapper au club marseillais ces dernières années.

Quasiment interdit de recrutement cet été, l’Olympique de Marseille n’a même pas eu sa chance sur le marché des joueurs libres. Pas de bonnes affaires à zéro euro, aucun renfort n’a pu signer dans l’effectif de Bruno Genesio. De quoi donner des regrets quand des jeunes joueurs du sud explosent ailleurs. C’est le cas avec Kaïl Boudache, qui a quitté Nice en fin de contrat après avoir aidé les Aiglons à se maintenir en Ligue 1 , avant de rejoindre Lyon.

L'OM n'avait aucune chance

Et le voir briller en ce début de saison, à l’image de son match convaincant contre Nice ce dimanche soir, enrage clairement les suiveurs de l’OM. C’est le cas du journaliste Marwan Belkacem, qui n’a pas caché que le fait de voir Boudache flamber à l’OL lui donnait des regrets. « Entendre un accent comme celui de Boudache et constater qu'il n'a jamais joué à l'OM en étant né à Alès… », a pesté le journaliste pro-marseillais.

Toutefois, même si Marseille avait pu recruter un joueur d’une région où l’OM est soutenu massivement, il n’est pas certain que le club provençal aurait eu tous les arguments. En effet, comme il le précisait lors de sa signature à l’OL, Kaïl Boudache est un grand supporter lyonnais depuis tout jeune, ce qui n’a pas été facile dans une ville du sud où l’autre Olympique était largement soutenu.

Cette préférence a en tout cas fait de sa signature dans le Rhône un véritable rêve devenu réalité. Et Paulo Fonseca peut se féliciter de cette trouvaille de Matthieu Louis-Jean, tant le jeune franco-algérien devrait être amené à jouer un rôle de plus en plus important dans la saison de l’OL.