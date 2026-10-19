OL : Expulsé face à Nice, il reçoit déjà une promotion
Nakamura

OL : Expulsé face à Nice, il reçoit déjà une promotion

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parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche soir en Ligue 1, Keito Nakamura n'a pas terminé la rencontre face à Nice, écopant d'un carton rouge en seconde période. Le Japonais pourrait manquer plusieurs matchs de championnat avec l'OL, mais...
L'Olympique Lyonnais a fait le travail face à Nice ce dimanche soir en Ligue 1. Une victoire précieuse qui lui permet non seulement de faire le plein de confiance, mais aussi de prendre les commandes du championnat. Une belle récompense pour les hommes de Paulo Fonseca, d'autant plus qu'un match très attendu face au PSG se profile en fin de semaine, au Parc des Princes. Une rencontre que Keito Nakamura ne pourra malheureusement pas disputer. Le Japonais a en effet reçu un carton rouge après une intervention maladroite sur le défenseur de l'OGC Nice, Mohamed Abdelmonem. Il devrait donc manquer au moins une rencontre.

Nakamura attendu dès jeudi 

Si cette expulsion constitue un coup dur pour Paulo Fonseca, compte tenu de l'importance prise par l'ancien joueur du Stade de Reims depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur portugais pourra néanmoins compter sur lui jeudi soir, sur la pelouse d'Hoffenheim, en Ligue Europa. Selon Olympique et Lyonnais, le Japonais devrait même être titularisé face à la formation allemande. Paulo Fonseca a l'habitude de faire un peu tourner son effectif en Coupe d'Europe. Et puisque Nakamura ne pourra pas affronter le PSG, il pourrait donc débuter la rencontre européenne.

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De quoi lui permettre de garder le rythme et de continuer à marquer des points auprès de son entraîneur. Alors que Loïs Openda ne sera déjà pas disponible face au Paris Saint-Germain, l'absence de Nakamura tombe également au mauvais moment. Le staff lyonnais devra trouver des solutions pour pallier les absences de ces deux joueurs. La tâche s'annonce délicate face à un adversaire en forme et bien décidé à marquer les esprits sur la scène nationale.
À noter que Nakamura connaîtra la durée exacte de sa suspension mercredi, jour de la réunion de la commission de discipline.
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C'est pour ça que le VAR a dû intervenir ?

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