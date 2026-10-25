Fonseca dévoile l'attaquant qui peut sauver l’OL

L’OL se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes ce lundi soir en Ligue 1. Paulo Fonseca va devoir innover en attaque au vu des nombreuses absences à déplorer.

L’Olympique Lyonnais va devoir réagir après la lourde défaite concédée face à Hoffenheim cette semaine en Ligue Europa. Les Gones se déplaceront sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG en Ligue 1. Le club de la capitale ne fera aucun cadeau aux Rhodaniens, bien décidés à récupérer la première place du classement. Les deux formations devront composer avec plusieurs absences. Du côté de l’ OL , Paulo Fonseca ne pourra notamment pas compter sur Loïs Openda, Pavel Šulc ou encore Keito Nakamura. L’entraîneur portugais devra donc innover pour tenter de créer la surprise face au Paris Saint-Germain, mais aussi au cours des prochaines semaines à venir.

Alejandro Gomes Rodriguez, une belle fenêtre va s'ouvrir à l'OL ?

Ces dernières heures, devant la presse, Paulo Fonseca a notamment évoqué le jeune Alejandro Gomes Rodriguez, qui pourrait avoir une belle occasion de briller au plus haut niveau : « Avec le problème que nous avons en attaque, il peut être une solution. On verra comment nous aborderons les matchs en fonction. Il est prêt à jouer avec le groupe. »

À 18 ans, le jeune attaquant anglo-vénézuélien devra se tenir prêt à répondre présent. L’OL aura besoin de trouver des solutions pour continuer à avancer dans toutes les compétitions. Son entraîneur suit de près son développement. Les dirigeants lyonnais souhaitent s’appuyer sur leurs jeunes joueurs afin de faire face aux difficultés financières, encore importantes, du club. L’apprentissage du haut niveau passe aussi par ce genre de rencontres de prestige. Sur le papier, Gomes Rodriguez n’aura donc pas grand-chose à perdre avec l'Olympique Lyonnais, surtout s'il joue face au Paris Saint-Germain.